В Квебеке 14-летний подросток арестован по делу об убийстве 16-летнего юноши

Полиция Квебека (Sûreté du Québec) арестовала 14-летнего подростка по подозрению в причастности к смерти 16-летнего Габриэля Мена Круса в городе Сен-Жан-сюр-Ришельё, расположенном примерно в 40 километрах к юго-востоку от Монреаля.

Хронология событий

Как сообщает Radio-Canada, трагедия произошла вечером в четверг. По словам официального представителя SQ Эв Брошу-Жубер, между подростками произошёл конфликт, в ходе которого 16-летний юноша получил серьёзные травмы. Точный характер ранений полиция не раскрывает, уточняя лишь, что они были «тяжёлыми».

Вызов в полицию поступил около 22:15. На место прибыли сотрудники местного отделения, которые сразу же оцепили территорию. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Ход расследования

Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места происшествия до прибытия полиции. Уже в пятницу вечером, вскоре после 20:00, полиция арестовала 14-летнего подростка по подозрению в причастности к преступлению.

В пятницу утром в Сен-Жан-сюр-Ришельё работали следователи, криминалисты и кинологическая служба. Расследование продолжается, полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Реакция и последствия

Имя погибшего стало известно благодаря журналистам Radio-Canada. Подробности инцидента пока не раскрываются в интересах следствия. Полиция призывает всех, кто располагает информацией о случившемся, обращаться в правоохранительные органы.

Трагедия потрясла местное сообщество и вновь подняла вопросы о безопасности подростков и профилактике насилия среди молодёжи в регионе.

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