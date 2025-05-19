Квебекские ЛГБТК+ организации массово отказываются от сотрудничества с Fierté Montréal

В Квебеке нарастает недовольство работой Fierté Montréal — организации, стоящей за ежегодным Монреальским прайдом. Всё больше 2SLGBTQ+ групп объявляют о разрыве отношений с фестивалем, заявляя, что он перестал отражать их интересы и ценности.

Открытое письмо с критикой

Как сообщает CBC, десять организаций, представляющих квир- и лесбийские сообщества Квебека, подписали открытое письмо, в котором резко раскритиковали Fierté Montréal. По их словам, фестиваль больше не является для них объединяющей площадкой, а его методы работы — неприемлемы.

В письме говорится, что Fierté Montréal позиционирует себя как праздничное и объединяющее событие, призванное поддерживать борьбу и голоса 2SLGBTQ+ сообщества. Однако, по мнению авторов, на деле всё иначе: «Мы чувствуем себя неуслышанными, использованными и недооценёнными».

Основные претензии

Организации указывают на ряд проблем:

Отсутствие реального диалога с представителями разных групп внутри сообщества;

Недостаточное финансирование и поддержка инициатив, выходящих за рамки главных парадов и концертов;

Коммерциализацию праздника в ущерб его первоначальной миссии — борьбе за права и равенство.

Последствия для прайда

Массовый разрыв отношений с Fierté Montréal может серьёзно повлиять на формат и атмосферу будущих фестивалей. Многие активисты призывают к реформам, прозрачности и возвращению к корням движения — солидарности и борьбе за права всех членов сообщества, а не только за громкие шоу и спонсорские контракты.

Впереди — перемены?

Пока руководство Fierté Montréal не дало официального ответа на открытое письмо. Однако общественное давление и массовый уход организаций могут стать толчком к переосмыслению миссии фестиваля и его роли для ЛГБТК+ людей Квебека.

Ситуация вокруг Fierté Montréal — важный сигнал о том, что даже самые крупные и известные мероприятия должны оставаться открытыми к критике и помнить о своих корнях и настоящей миссии.

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