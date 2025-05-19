В северном поселке Пувернитук объявлено чрезвычайное положение из-за пожара и острого дефицита воды

Пожар в условиях водного кризиса

Пожар вспыхнул в субботу около трёх часов дня и бушевал до полуночи. Несмотря на сильную метель и ураганный ветер, пожарные и жители смогли остановить распространение огня. Мэр поселка Люси Калинго сообщила, что никто не пострадал, но борьба с огнём была крайне затруднена из-за практически полного отсутствия воды.

Как поселок остался без воды

Водный кризис в Пувернитуке начался ещё в марте, когда из-за сильных морозов замёрзла и вышла из строя основная труба, соединяющая насосную станцию с очистным сооружением. С тех пор воду приходится доставлять на грузовиках с отдалённых источников, а затем вручную очищать и хлорировать. Из-за сложных погодных условий и снежных заносов доставка воды стала настоящим испытанием.

Многие семьи неделями остаются без воды. В некоторых домах туалеты переполнены, а питьевой воды не хватает даже для самых необходимых нужд. Особенно тяжело приходится пожилым и больным.

Угроза здоровью и эвакуация пациентов

Кризис ударил и по системе здравоохранения. В местном медицинском центре Inuulitsivik из-за нехватки воды были вынуждены эвакуировать 18 пациентов — как из больницы, так и из дома престарелых — в южные города. Главный санитарный врач региона предупреждает: в таких условиях стремительно растёт риск вспышек инфекционных заболеваний, прежде всего желудочно-кишечных.

Надежда на помощь и перемены

Объявление чрезвычайного положения даёт мэру дополнительные полномочия, включая возможность реквизиции частной техники и даже организацию эвакуации жителей. Но Люси Калинго подчёркивает: нынешний кризис — не случайность, а ежегодная проблема, с которой сталкивается поселок. «Мы хотим, чтобы правительство наконец увидело, что происходит в наших северных сообществах», — говорит она.

Власти Квебека уже направили в Пувернитук экстренные поставки воды и специалистов для строительства временного водопровода. Но жители надеются, что этот кризис наконец станет поводом для долгосрочных решений, чтобы в будущем северные поселки не оставались без самого необходимого — чистой воды.

Пока же жители Пувернитука продолжают бороться за выживание, надеясь, что их голос будет услышан не только во время чрезвычайной ситуации, но и после её окончания.