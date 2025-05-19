Приюты для животных в Монреале переполнены задолго до летнего наплыва брошенных питомцев

Причины кризиса

По словам работников приютов и волонтеров, несколько факторов способствуют этой сложной ситуации:

Рост стоимости жизни. Многие владельцы домашних животных вынуждены отказываться от своих питомцев из-за финансовых трудностей — растут цены на еду, ветеринарные услуги и другие необходимые расходы.

Отказ от животных, взятых во время пандемии. В период изоляции многие люди приняли решение завести питомца, чтобы справиться с одиночеством. Сейчас, когда жизнь возвращается к привычному ритму, часть из них перестаёт справляться с уходом за животными или теряет к ним интерес.

Удлинение сезона котят. Ежегодный «сезон котят» — период, когда кошки активно размножаются и рождается много котят — становится всё длиннее. Это приводит к увеличению числа бездомных и брошенных котят, которые нуждаются в приюте и уходе.

Последствия для приютов

Приюты переполнены, а ресурсы и волонтёры работают на пределе возможностей. Многие организации вынуждены ограничивать приём животных или искать дополнительные средства для обеспечения кормом, медицинской помощью и временным жильём для питомцев.

Что можно сделать?

Специалисты призывают жителей Монреаля быть ответственными владельцами животных, планировать уход за питомцами и не бросать их в трудные времена. Также важна поддержка приютов — как финансовая, так и волонтёрская.

Если вы планируете завести животное, подумайте о долгосрочной ответственности и возможности обеспечить ему достойную жизнь. А если вы хотите помочь — обратитесь в местные приюты, чтобы узнать, как можно поддержать их работу.

Монреальские приюты нуждаются в помощи уже сегодня, чтобы подготовиться к летнему наплыву животных и обеспечить заботу каждому хвостатому другу.