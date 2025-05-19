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Новости Приюты для животных в Монреале переполнены задолго до летнего наплыва брошенных питомцев

Приюты для животных в Монреале переполнены задолго до летнего наплыва брошенных питомцев

Виктория Христова Май 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 92 Просмотров

За месяц до традиционного «дня переезда» приюты для животных в Монреале уже столкнулись с резким увеличением количества поступающих животных и запросов о помощи. Обычно летний период считается пиком по числу брошенных домашних питомцев, но в этом году нагрузка на приюты ощущается гораздо раньше.

По словам работников приютов и волонтеров, несколько факторов способствуют этой сложной ситуации:

  • Многие владельцы домашних животных вынуждены отказываться от своих питомцев из-за финансовых трудностей — растут цены на еду, ветеринарные услуги и другие необходимые расходы.

  • В период изоляции многие люди приняли решение завести питомца, чтобы справиться с одиночеством. Сейчас, когда жизнь возвращается к привычному ритму, часть из них перестаёт справляться с уходом за животными или теряет к ним интерес.

  • Ежегодный «сезон котят» — период, когда кошки активно размножаются и рождается много котят — становится всё длиннее. Это приводит к увеличению числа бездомных и брошенных котят, которые нуждаются в приюте и уходе.

Приюты переполнены, а ресурсы и волонтёры работают на пределе возможностей. Многие организации вынуждены ограничивать приём животных или искать дополнительные средства для обеспечения кормом, медицинской помощью и временным жильём для питомцев.

Специалисты призывают жителей Монреаля быть ответственными владельцами животных, планировать уход за питомцами и не бросать их в трудные времена. Также важна поддержка приютов — как финансовая, так и волонтёрская.

Если вы планируете завести животное, подумайте о долгосрочной ответственности и возможности обеспечить ему достойную жизнь. А если вы хотите помочь — обратитесь в местные приюты, чтобы узнать, как можно поддержать их работу.

Монреальские приюты нуждаются в помощи уже сегодня, чтобы подготовиться к летнему наплыву животных и обеспечить заботу каждому хвостатому другу.

 

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