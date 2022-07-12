Первому русскому православному собору в Монреале – 115 лет!

Хочется поздравить всех православных монреальцев с днем рождения Петропавловского Собора и пожелать его замечательному настоятелю и священству многая и благая лета! Во Славу Божию!!!

Первый русский православный приход в Монреале был организован в 1907 году. Сначала приход не имел собственного церковного здания, а среди прихожан не было разделения на русских и украинцев. Позже выходцы из Галиции и Буковины отделились и создали независимый украинский приход. В 1923 году в Монреаль прибыла большая группа русских эмигрантов из Константинополя, около 300 человек, и православная церковь в далеком от России Монреале стала для них частью русской земли, которую они так недавно вынуждены были покинуть.

В середине 1920-х годов приходом было приобретено здание бывшей англиканской церкви, в котором он и сейчас располагается. Церковь вмещает около тысячи молящихся, имеется нижний зал, а также отдельно стоящий двухэтажный церковный дом. Этот храм, получивший название Свято-Петропавловского собора, стал самым большим среди русских православных церквей Канады.

И сегодня нашему собору 115 лет. Многое и многих повидал этот чудный приход, стоящий в самом сердце Монреаля. Но он живет, процветает и радует своих многочисленных прихожан еженедельными Литургиями, всенощными бдениями, яркими и незабываемыми церковными праздниками.

В соборе создалась атмосфера дома, где прихожане как члены одной дружной семьи. Семьи, в которой принято умножать радость и делить горе и проблемы. Семьи, где всегда найдется доброе и нужное слово, которое ободрит, успокоит, заставит поверить в лучшее. И вслед за этим словом будет дело. Дело помощи, дело протянутой руки и подставленного плеча. Этот дом намолен. Намолен теми, кто приходил сюда все эти сто лет, ища поддержки и утешения, ища помощи и участия.

И недаром самая первая Литургия здесь была отслужена священномучеником протоиереем Александром Хотовитским в Крестопоклонную Неделю 1907 года. Приход начал свою историю с поклонения Кресту. Вот так, умаляясь перед Господом, прихожане возвеличили силу и мощь Петропавловского собора.

Через 30 лет, в 1937 году, здесь, при соборе, была организована Пушкинская библиотека, которая умножает свой архив и функционирует по сей день. Это несколько огромных комнат, до отказа заполненных самой разной литературой – от классической до современной. А в 1956 году на участке земли одного из настоятелей собора, в Роудоне, была освящена часовня во имя святого Серафима Саровского. С этого времени ежегодно здесь проводится Саровская неделя. Проходит празничная Литургия, на которую съезжаются священники многих приходов Канады. По традиции такую Литургию возглавляет Архиепископ Оттавский и Канадский. Нередко в особо памятные даты службы возглавляет и наш Митрополит.

Жизнь шла своим чередом. Рос, мужал и укреплялся Свято-Петропавловский собор. В нем становилось все больше и больше прихожан, которые вдали от родины не могли оставаться без веры, которую впитали с молоком матерей. Наш собор не раз посещала великая княгиня Ольга, сестра царя-страстотерпца. В 1967 году, в год 60-летия Петровпавловского собора, на Роудонском кладбище был построен памятник всем русским воинам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах. И сейчас всякий раз, когда службы собора проходят здесь, в Роудоне, возле памятника погибшим воинам служится панихида. Мы, не видевшие войны и знающие о ней по рассказам отцов и дедов, в сердцах очень трепетно храним память о той великой трагедии, которая унесла жизни более 20 миллионов наших бывших соотечественников.

В 1975 году в Монреаль приехал русский писатель Александр Солженицын, провел здесь всю Страстную неделю и праздновал с Петропавловским приходом Святую Пасху. В архиве собора имеются фотографии этого знаменательного события. А относительно недавно, в 2005 году, Монреальская общеказачья станица имени атамана Каледина воздвигла на Роудонском кладбище памятник, посвященный 30 000 казаков, убитых и замученных в советских лагерях.

В этом же году митрофорный протоиерей Анатолий Викторович Мельник назначается настоятелем собора. Он и сегодня с нами, наш любимый отец Анатолий. Добрый, умный, чуткий пастырь, всегда находящий слова поддержки и утешения для всех обращающихся к нему. Для многих прихожан он стал духовным отцом, человеком, перед которым многие из нас открывают свои самые потаенные уголки души.

Он со своей верной матушкой Ириной воспитал замечательных детей. И сын отца Анатолия, отец Глеб, на прошлый праздник Покрова был рукоположен во иереи. Сейчас отец Глеб также служит на нашем приходе и вместе с матушкой Иоанной недавно стал счастливым родителем великолепной доченьки Марии, крестины которой стали добрым и теплым праздником для всех прихожан собора. А чуть позже в семье появился и младенец Димитрий.

А еще недалеко от Монреаля, в деревне Святого Лазаря, прихожанами нашего собора, семьей Назаровых, была построена домовая церквушка, тоже освященная в честь преподобного Серафима Саровского. Ежегодно 1 августа наш настоятель, священство и алтарники служат там праздничную Литургию. После чего мы все вместе отмечаем день батюшки Серафима, совпавший с днем назначения отца Анатолия настоятелем Свято-Петропавловского собора.

Хочется поздравить всех православных монреальцев с днем рождения Петропавловского Собора и пожелать его замечательному настоятелю и священству многая и благая лета! Во Славу Божию!!!