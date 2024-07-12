Университет Макгилла в центре города закрыт в связи с демонтажем пропалестинского лагеря

Университет Макгилла сообщает, что его кампус в центре города закрыт в среду в связи с демонтажем пропалестинского лагеря на нижнем поле.

“Лагерь представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности, масштабы и серьезность которой продолжают расти”, – говорится в заявлении университета.

Руководство школы заявило, что приняло решение о ликвидации лагеря, поскольку официальным лицам, включая полицию и пожарную охрану, было отказано в доступе в лагерь.

“Макгилл всегда будет поддерживать право на свободу выражения мнений и собраний в рамках законов и политики, которые обеспечивают безопасность всех нас”, – сказал Дип Сайни, президент и вице-канцлер университета. “Однако недавние события выходят далеко за рамки мирного протеста и препятствуют уважительному обмену мнениями и идеями, который так важен для миссии университета и для нашего чувства общности”.

В электронном письме, отправленном в среду утром, группа “Освобождение Палестины” назвала ситуацию “абсурдной”.

“Нам сказали, что мы врываемся в наш собственный кампус в знак протеста против того факта, что наши деньги за обучение используются для финансирования компаний, которые убивают палестинцев”, – отмечается в сообщении.

Полиция Монреаля (SPVM) подтверждает, что находится в школе для наблюдения за операцией.

“Макгилл нанял частное охранное агентство для демонтажа лагеря”, – объясняет Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля, добавляя, что полиция не руководит операцией.

Он говорит, что агентство выпустило уведомление о выселении из палаток, и некоторые люди уже покинули это место.

Тем временем McGill просит студентов, преподавателей и персонал избегать этого района.

“Занятия, которые обычно проводятся в кампусе в центре города, сегодня будут переведены в онлайн-режим”, – отмечается в сообщении. “Мы просим преподавателей немедленно уведомить своих студентов”.

Кроме того, библиотеки и детские сады на территории кампуса закрыты.

Кампус также закрыт для посещения, и все мероприятия отменены.

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