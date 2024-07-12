Израильская оружейная фирма подает на Канаду в суд из-за расторжения военного контракта

Израильский оборонный подрядчик подает на правительство Канады в суд после того, как компания заявила, что ее без объяснения причин отстранили от участия в тендере на поставку многомиллионного военного оборудования.

В заявлении, поданном в Федеральный суд в прошлом месяце, компания Elbit Security Systems Ltd. утверждает, что Управление государственных услуг и закупок Канады отказалось объяснить ее “предполагаемую дисквалификацию” по контракту на ручные лазерные дальномеры для Вооруженных сил Канады.

Elbit утверждает, что отказ правительства сообщить свои причины до тех пор, пока контракт не будет заключен, лишает фирму “полной и справедливой возможности конкурировать”.

Компания заявляет, что не может “полноценно участвовать” в процессе закупок, поскольку федеральное правительство “ненадлежащим образом скрывает” информацию о том, почему оно отклонило заявку Elbit.

Компания Elbit стала мишенью протестующих в Канаде, в том числе на прошлогодней церемонии вручения премии Scotiabank. Протестующие с плакатами “Scotiabank финансирует геноцид”, протестующие против инвестиций банка в Elbit, запрыгнули на сцену на церемонии в ноябре.

Юридическая команда компании Fasken, базирующейся в Торонто, отказалась комментировать заявку, поданную 20 июня в Оттаве.

В заявлении Управления государственных услуг и закупок Канады говорится, что федеральное правительство “использует открытые, справедливые и прозрачные процессы закупок”.

Elbit утверждает, что контракт потенциально стоит десятки миллионов долларов и должен был быть заключен в конце прошлого месяца, но в заявлении Министерства государственных услуг и закупок Канады говорится, что процесс закупок “продолжается, и ожидается, что контракт будет заключен позднее этим летом”.

Компания заявила, что не будет комментировать дело Elbit, поскольку оно находится на рассмотрении суда.

В своем заявлении о пересмотре судебного решения Elbit заявляет, что дисквалификация была “процедурно несправедливой, некорректной и необоснованной”.

“Это также подрывает целостность закупок и обязательства, закрепленные в торговых соглашениях Канады, по обеспечению справедливого и открытого доступа к возможностям государственных закупок посредством прозрачной и эффективной системы”, – говорится в заявлении Elbit.

Компания утверждает, что снятие с производства поставило Elbit “в невыгодное конкурентное положение… и привело к экономическим потерям”.

Компания является давним поставщиком для Министерства национальной обороны, заключив контракты на поставку оборудования ночного видения на миллионы долларов.

Контракт, о котором идет речь, впервые был заключен в январе, но компания утверждает, что в мае ей сообщили, что ее заявка не соответствует “обязательным промышленным и технологическим преимуществам”, как того требует политика инноваций, науки и экономического развития Канады.

Политика “требует, чтобы компании, получившие контракты на оборонные закупки, осуществляли коммерческую деятельность в Канаде на сумму, равную стоимости выигранных ими контрактов”, – говорится на веб-сайте Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады.

Отказ Канады от дальнейших объяснений, почему компания была дисквалифицирована, вызвал у нее “серьезную обеспокоенность тем, что Канада, возможно, применила нераскрытые критерии оценки, что противоречит фундаментальным принципам справедливости, прозрачности и равенства в сфере государственных закупок”.

В нем говорилось, что нераскрытие причин представляет собой “грубое нарушение закона Канадой при проведении закупок”.

Компания хочет, чтобы Федеральный суд отменил решение о дисквалификации и отложил присуждение контракта до завершения судебного разбирательства. Она также хочет, чтобы правительство обнародовало причину дисквалификации Elbit.

“Заявитель имеет право ожидать, что Канада будет следовать своим процедурам и применять законы независимо от происхождения поставщика”, – говорится в заявлении Elbit.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.