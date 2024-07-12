AFN: С Оттавой достигнута договоренность о реформе системы социального обеспечения детей

Во вторник глава Национальной ассамблеи коренных народов заявила, что получила от Оттавы проект предложения о пересмотре систем социального обеспечения детей коренных народов, но настаивает, что не может публично сказать, о какой сумме идет речь.

“Это долгосрочная реформа”, – сказала Синди Вудхаус Непинак в своем заявлении для начальников штабов во вторник. “Я очень рада, что нам выплачивают компенсацию”.

Ожидалось, что в первый день ежегодного собрания, которое стало первым для Вудхаус Непинак с тех пор, как она стала главой общины в декабре, основное внимание будет уделено вопросам защиты детей.

Пленарное заседание, посвященное обновлениям в области долгосрочной реформы и компенсаций, было перенесено в закрытое пространство, во время которого в зал были допущены только руководители или их доверенные лица, а представителям СМИ было приказано не выходить.

Перед встречей в Монреале Вудхаус Непинак подверглась критике со стороны трех региональных руководителей AFN за то, что они отстранили лидеров коренных народов от переговоров с федеральным правительством об условиях реформ системы социального обеспечения детей. Она отвергла это обвинение.

Ее также критиковали за то, что она отказалась включить в повестку дня ассамблеи какие-либо резолюции о защите детей. Она настаивала на том, что это связано с тем, что осенью запланировано специальное совещание руководителей для обсуждения этой темы.

Эти реформы являются частью предложения Канады AFN о выплате компенсации в размере 43 миллиардов долларов, которое стало результатом решения Канадского суда по правам человека о том, что Оттава подвергала дискриминации детей из числа коренных народов, хронически недофинансируя службы социальной защиты детей коренных народов.

Более половины этих денег – 23 миллиарда долларов – предназначены для выплаты компенсаций примерно 300 000 человек, пострадавшим от системы, которая часто отдавала детей в приемные семьи вместо того, чтобы предлагать поддержку, помогающую семьям оставаться вместе.

Соглашение также включало первоначальное обещание выделить 20 миллиардов долларов на реформирование программ социального обеспечения детей и решение хронических проблем.

В интервью канадской прессе в прошлом месяце Вудхаус Непинак сказал, что сумма, вероятно, будет больше.

Во вторник она сообщила руководству, что текущее предложение является привилегированным, поэтому она не может публично раскрывать сумму, но считает, что “это справедливое предложение”.

Она также сказала, что у региональных руководителей есть детали, и они могут обсудить это между собой.

“И давайте никогда не будем упускать из виду, ради чего все это затевается: речь идет о наших детях и о нашем будущем”, – сказала она.

Мировое соглашение стало результатом жалобы в связи с нарушением прав человека, поданной 17 лет назад Обществом по защите детей и семьи коренных народов и AFN. Коренные народы годами боролись с этой жалобой, но в 2016 году трибунал по правам человека наконец вынес решение, подтверждающее, что дети коренных народов стали жертвами дискриминации.

Процесс рассмотрения этого решения продолжается и восемь лет спустя, когда Федеральный суд утвердил план выплаты компенсаций детям и семьям, пострадавшим только в прошлом месяце.

Вудсток Непинак ведет переговоры с Оттавой о планах и финансировании реформ системы.

Синди Блэксток, исполнительный директор the Caring Society, сказала, что, по расчетам экспертов, для полного исправления системы в течение следующих 10 лет потребуется 57 миллиардов долларов, не считая капитальных вложений.

Она критически отнеслась к решению сохранить в тайне последнее предложение.

“Канада обязана консультироваться с коренными народами по поводу их детей. Она должна раскрывать все эти вопросы. Она не должна заниматься этим тайно”, – сказал Блэксток, присутствовавший на ассамблее.

Она сказала, что дело может вернуться в суд, если сделка окажется недостаточно выгодной, чтобы положить конец дискриминации.

“Коренные народы очень хорошо умеют предлагать решения, поэтому прислушивайтесь к ним и действуйте в соответствии с ними, и вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе и поступите правильно для страны”, – сказала она.

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