Работники зоопарка Грэнби бастуют, но парк остается открытым

Около 130 работников зоопарка Грэнби выполнили свою угрозу, объявив забастовку во вторник утром, осудив медленные темпы переговоров о продлении их коллективного соглашения. Однако популярный парк “Истерн Тауншипс” по-прежнему открыт для посетителей.

Рабочие, которые являются членами профсоюза “Федерация торговли”, входящего в состав CSN, на прошлой неделе объявили десятидневную забастовку.

В профсоюз входят офисные работники, специалисты по уходу за животными, механики, переводчики-натуралисты, плотники и другие.

В пресс-релизе Национальный синдикат по заработной плате зоологического общества Гранби, отдел технического обслуживания и охраны труда, объяснил, что он решил провести забастовку во вторник, поскольку, по его мнению, на последних переговорах не удалось добиться “значительного прорыва”.

На прошлой неделе профсоюз сообщил, что было урегулировано лишь 10% нормативных положений и что стороны еще не рассмотрели вопрос о заработной плате. Срок действия последнего коллективного соглашения для соответствующих работников истек 31 декабря.

Профсоюз заявил, что статус сезонной занятости и доступ к должностям, основанным на трудовом стаже, являются одними из спорных вопросов.

Профсоюз заверил, что его тактика давления не окажет негативного влияния на здоровье животных.

Со своей стороны, руководство зоопарка Грэнби подтвердило во вторник, что его зоопарк для животных, аквапарк и парк аттракционов останутся открытыми, несмотря на забастовку, как и службы обслуживания посетителей, такие как рестораны и бутики.

В своем пресс-релизе руководство подтвердило, что уважает право бастующих сотрудников “выражать свою обеспокоенность”.

Она заверила их, что сделает все возможное, чтобы “быстро урегулировать этот конфликт посредством взаимовыгодного соглашения для всех заинтересованных сторон”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.