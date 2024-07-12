От Иль-Перро до Парижа: тренировки триатлонистки из Монреаля приносят свои плоды

Для Эми Лего преодоление стихии является частью ее олимпийской подготовки. “Мы знаем, что можем справиться с различными погодными условиями в день гонки. Для нас на самом деле не имеет значения, идет ли на улице дождь или солнечно. Мы тренируемся в любых условиях”, – сказала она.

Эми, как триатлонистке, нужно освоить три вида спорта – бег, плавание и езду на велосипеде. На тренировках она старается быть заинтересованной.

“Это всегда по-разному. В тренировках всегда есть что-то особенное. Есть так много вещей, которые нужно делать и к которым нужно готовиться. Я думаю, это просто разнообразие спорта. Эти три дисциплины”. Дисциплина – это то, чем она владеет с лихвой.

По словам Лего, из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся в конце июля, времени на отдых остается мало. “Иногда у меня бывают выходные по понедельникам”, – сказала она.

В свои 28 лет она с девяти лет занималась подготовкой к Олимпийским играм с любовью, поскольку выросла в Иль-Перро, к западу от Монреаля. Благодаря сестре она прошла путь от начинающей спортсменки до олимпийца.

“На самом деле я просто пошла по стопам своей сестры”, – сказала она. “В школе она увидела что-то вроде бега по пересеченной местности и захотела попробовать. На самом деле она думала, что это просто какая-то игра в лесу, и на самом деле не знала, что это такое”.

Возможно, она познакомилась с этим видом спорта случайно, но ее преданность делу принесла ей приз памяти Стюарта Манкофски в 2023 году. Город Кот-Сен-Люк, где она тренируется, выбрал Лего за ее преданность делу и спортивное мастерство.

“Это было честью для меня”, – сказала она. “Я думаю, что в этом городе много действительно хороших спортсменов, поэтому я была очень рада возможности получить такой опыт”.

Волнение перед играми в Париже растет, и она уже нацелилась на подготовку к следующим Олимпийским играм. “Как бы я ни была взволнована предстоящими Олимпийскими играми, есть много вещей, которые я хочу сделать лучше к следующим”, – сказала она. – Так что я в некотором роде рад начать все сначала с новой рекламной кампании 2028 года”.

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