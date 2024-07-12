150 лет со дня рождения (1874) Сергея Конёнкова – русского и советского скульптора и художника

Его называли «русским Роденом». Высокая одаренность, трудолюбие, сила характера позволили выходцу из крестьянской семьи успешно овладеть секретами мастерства в Петербургской Академии художеств.

Любимый материал Конёнкова – дерево. С ним мастер обращался виртуозно, используя все его пластические возможности. Еще в начале 20 века он создал «Лесную серию», вырезав из дерева персонажей старинных сказок.

Рукам Сергея Тимофеевича принадлежит оформление кафе Филиппова на Тверской в 1905 году и создание барельефного панно «Пиршество» в 1910 году.

Он любил жить на широкую ногу. Мог собрать у себя высший свет Петербурга и Москвы, а потом укатить в цыганский табор. Его друзьями по празднику жизни были Сергей Есенин, Айседора Дункан, Федор Шаляпин.

Талантливые работы, необычное видение, соединение нескольких техник в скульптуре и живописи обеспечили мастеру прижизненное общественное признание.

Сергей Конёнков автор портретов И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, Н. Д. Зелинского, памятников А. С. Пушкину, Л. Н. Толстому, В. И. Сурикову, надгробия М. М. Пришвину.

Скульптор также выполнил обещание, данное Горькому во время их встречи в Италии, и создал портрет внучки писателя Марфы, её дочери Нины и матери – Надежды Алексеевны Пешковой, объединив их в цикл «Три возраста» (скульптурные портреты «Марфинька» и «Ниночка»).

В галерее портретов особое место занимают изображения композиторов, в том числе И. С. Баха и Н. Паганини.

Из невоплощённых работ – проект памятника Александру II.

Сергей Конёнков похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

В 1974 году, к столетию скульптора, в Москве, в доме, где он прожил последние 24 года жизни, был открыт музей, названный Мемориальный музей-мастерская С. Т. Конёнкова. В него входят собственно мастерская, где работал мастер, его квартира, кабинет, а также холл и вестибюль. Интерьер выполнен по проекту Конёнкова. На стене музея была установлена мемориальная доска-барельеф. Также именем Конёнкова названы улицы в Москве, Смоленске, Рославле. В г. Смоленске работает музей Конёнкова.

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