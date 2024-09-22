Канада ввела ограничительные меры в связи с ущемлением прав палестинцев

Канада ввела ограничительные меры против четырех физических лиц и двух компаний в связи с ущемлением прав палестинцев, сообщает правительство страны.

Отмечается, что данные санкции введены за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном берегу реки Иордан.

Под ограничения попали четыре человека, а также две компании – Mount Hebron Fund и Shlom Asiraich.

Рестрикции в том числе включают запрет на въезд в Канаду.

В апреле текущего года США обвили указанные компании в сборе средств на экстремистскую деятельность и внесли их в список санкций.

В министерстве иностранных дел Канады пояснили – новый пакет санкций вводится в связи с причастностью к “актам насилия и жестокости”.

Речь идет об атаках на гуманитарные конвои, переселении палестинцев, а также присвоении чужого имущества.

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