Монреальская детская больница удвоит количество онкологических исследований после пожертвования 1млн $

Благодаря щедрому пожертвованию Монреальская детская больница теперь сможет удвоить количество онкологических исследований, которые она предлагает маленьким пациентам.

В больнице заявили, что надеются усовершенствовать методы лечения, особенно для пациентов с агрессивными или неизлечимыми формами рака.

В прошлом году у 18-летнего Джейка Виллалты был диагностирован острый лимфобластный лейкоз, редкая форма заболевания.

Его мать, Джесси Виллалта, сказала, что их жизнь в одно мгновение перевернулась с ног на голову.

“Джейк был здоровым мальчиком до 17 лет. Он никогда не ходил в больницу, никогда не болел. А потом, внезапно, это просто случилось”, – сказала она.

Несколько лет назад возможности лечения лейкемии Виллальты были ограничены, а выживаемость была низкой. Но сегодня перспективы изменились — он смог принять участие в клиническом испытании.

“Таким образом, это означает, что у него есть специфическая мутация в лейкозных клетках, на которую можно воздействовать с помощью определенного лекарства”, – сказала доктор Кэтрин Везина, директор отделения гематологии и онкологии детской больницы Монреаля.

Доктор Везина сказала, что благодаря пожертвованию больше молодых пациентов, таких как Вильялта, теперь будут иметь доступ к клиническим испытаниям.

Пожертвование в размере 1 миллиона долларов было сделано базирующейся в Монреале североамериканской транспортно-логистической компанией Fuel Transport.

Учитывая, что 15% детей с диагнозом рак не выживают, в больнице заявили, что надеются значительно улучшить эту статистику.

“Это так здорово, когда у вас есть возможность помочь семьям. Очень трудно сказать семье, что у их ребенка рак”, – сказала доктор Везина.

Сейчас у Вильялты ремиссия, и его мать надеется, что и другие семьи вскоре обретут такое же спокойствие.

“Единственное, что я могу сказать, это то, что он был чемпионом. Но благодаря клиническому испытанию, сегодня я могу сказать, что мой сын дома”, – сказала она.

Хотя Вильялте предстоит еще много месяцев лечения, он сказал, что хочет, чтобы другие подростки, больные раком, знали, что оно того стоит.

“Все это делается для того, чтобы вам стало лучше. Так что продолжайте борьбу и не останавливайтесь”, – сказал он.

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