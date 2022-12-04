А как празднуют Новый год в Европейских странах

Несмотря на то, что Новый год – праздник международный, традиции его у всех разные. То, что распространено в России, удивит или позабавит иностранцев и наоборот. Поговорим о том, как принято отмечать Новый год в Европе, и отметим самые необычные традиции, которые при желании можно перенять!

Несмотря на то, что Новый год – праздник международный, традиции его у всех разные. То, что распространено в России, удивит или позабавит иностранцев и наоборот. Поговорим о том, как принято отмечать Новый год в Европе, и отметим самые необычные традиции, которые при желании можно перенять!

Первенство Рождеству

Если в России все дожидаются новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, то главным праздником у европейцев считается Рождество (католическое празднуется 25 декабря). К нему готовятся заранее и основательно: покупают подарки, готовят стол, собираются в семейном или дружеском кругу, накануне ходят в церковь – традиция до сих пор распространена во многих странах. Целый месяц до Рождества ведется Адвент-календарь, с которым люди отсчитывают дни до заветной даты. Особенно такой забаве рады дети, но и взрослые с удовольствием участвуют в процессе.

Сам Новый год в Европе называется Сильвестр – в честь папы Сильвестра I, который в IV веке стал святым католической церкви. Праздник его проходит 31 декабря, но празднуется не так широко. В эту дату в Европе проводят увеселительные мероприятия, собирающие жителей городов на площадях: световые шоу, карнавалы, танцы и т.д. Как и у нас, за границей любят салюты, и ночь со старого на новый год озаряется яркими красками.

Когда в Европе каникулы

Стоит отметить, что зимние каникулы в России и Европе проводятся по-разному, логично, что заграничные смещены немного в сторону Рождества, а также привязаны к церковному празднику Крещения. За редким исключением нерабочим днем в Европе является 1 января и 25 декабря. К традиционным выходным обычно приплюсовываются какие-нибудь региональные или местные праздники, выпадающие на 26 декабря и 2 января: День подарков в Англии, День святого Степана в Швейцарии и т.п. Таким образом люди немного продлевают себе выходные.

Кстати, замечено, что страны на западе Европы отдыхают немного меньше, чем государства на юге, востоке и севере. Так, например, жители Германии, Франции и Великобритании всего 2-3 выходных в этот зимний период, немцы выходят на работу уже 2 января, а в Англии – 4-го. В Италии, Польше, Румынии нерабочих дней уже четыре, в Словакии – пять, а в Швеции – шесть, а в Лихтенштейн – семь.

Особенности празднования в разных странах

Интересно знать, как отмечают Новый год в странах Европы и как подходят к организации праздника. Рассмотрим традиции разных стран.

Великобритания

Англичане проводят новогоднюю ночь незабываемо! В крупных городах проходит торжественное шествие – карнавал Лорда Беспорядка. Люди наряжаются в костюмы известных персонажей и гуляют по улицам, украшенным венками из омелы (считается, что она обладает магической силой). О приходе нового года объявляет колокол: звонит сначала тихо, а потом громче и громче. В 00:00 влюбленные встают под омелу и целуются, чтобы жизнь их проходила в гармонии, а в домах открываются сначала задние двери, чтобы выпустить старый год, а затем парадные (с последним ударом часов), запуская новый.

Шотландия

Традиции на Новый год (его называют Хогмани) в Шотландии не менее яркие. В праздничную ночь семья собирается у ярко разожженного камина и ожидает боя часов. Открывает и закрывает двери хозяин дома. По еще одной традиции в Новый год на городских улицах поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, «сжигая уходящий год». А когда шотландцы идут в гости, они берут с собой кусочек пирога, стакан вина и кусок угля. Есть примета, что таким образом они обеспечивают себя едой, питьем и теплом на весь год.

Франция

Католическое Рождество французы отмечают в семейном кругу, а с 31 на 1 идут «тусить» в рестораны, ночные клубы или сидят в кафе. По поверьям, прославляя Сан-Сильвестра нужно веселиться и шуметь. В городе проходя световые шоу, гремят фейерверки. В эту ночь дети ждут подарки, которые местный дед мороз Пер Ноэль оставляет в башмачках. А взрослые щепетильно относятся к подаркам, например, считается, что духи могут дарить друг другу только супруги… Кстати, ёлки во Франции не распространены, дом украшают различными статуэтками: ангелочков, Санты-Клауса и пр.

Германия

Эта страна славится своими рождественскими ярмарками, традиции которых восходят к средним векам. Место очень атмосферное: яркое, нарядное, с запахом горячего вина и корицы. На ярмарки ходят и приобрести подарки, и просто погулять, наслаждаясь ощущением праздника. Немцы украшают также свои дома: ангелами, звездами и популярными у католиков рождественскими венками. Дети открывают адвент-календарь и пишут письма Вайнахтсману (Рождественский дед), а 6 января почитают Святого Николауса и выставляют за порог сапоги, чтобы поутру найти в них подарки.

Австрия

Также, как и в Германии, целый декабрь австрийцы ведут адвент-календарь, гуляют на ярмарках и распродажах. Рождество празднуют шире, чем новый год, но 31 декабря по традиции накрывают обильный стол с мясными закусками. Чтобы позабавиться, автрийцы наряжаются в маскарадные костюмы, называют себя Сильвестрклаусами и рассказывают легенду, как Римский папа изловил страшного морского монстра. На улицах в ночь на 1 января шумно настолько, что птицы не знают, куда деться от салютов.

Италия

Одной из самых известных традиции под Новый год в Италии считается выбрасывание старых вещей из окон домов. По примете место рухляди очень скоро займут новые вещи, и итальянцы со свойственной им горячностью кидают в окна и одежду, и утварь, и даже мебель. А еще жители этой солнечной страны очень любят поесть, и редко оставляют праздничный стол, чтобы насладиться салютом на людной площади. Новый год принято отмечать с друзьями и веселиться. Итальянцы верят, что в новогоднюю ночь к ним прилетает добрая Фея Бефана, открывает дверь маленьким ключиком и дарит детям подарки. Их раскладывают в чулки на камине. Если дети вели себя плохо, Бефана оставит им уголек в напоминание.