Гуляем по Монреалю: Базилика Святого Патрика и несколько малоизвестных церквей города

Базилика Святого Патрика в Монреале, расположенная чуть в стороне от оживлённого бульвара Рене-Левек, является англоговорящей сестрой базилики Нотр-Дам.

Построенная в 1847 году, она представляет собой жемчужину неоготического стиля с роскошным интерьером, напоминающим золотой и зелёный лес, что ассоциируется со святым Патриком.

Одним из самых необычных элементов интерьера являются поддерживающие арки колонны. На первый взгляд они кажутся мраморными, но на самом деле это балки из белого дуба, облицованные мрамором.

Из-за своего расположения вдали от центральной магистрали и близости к более известным церквям Монреаля, таким как базилика Нотр-Дам и собор Мария-Рейн-дю-Монд, базилика Святого Патрика часто упускается из виду.

Однако, если вы окажетесь в центре города, обязательно загляните внутрь. Скорее всего, кроме вас там никого не будет, что создаст идеальные условия для тихой передышки от толпы и шума главных достопримечательностей Монреаля.

История этого храма уходит в далекие времена, когда первые англоязычные католики в Монреале посещали службы в церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур. Однако, по мере роста количества верующих, стало необходимо строить новый храм.

Поэтому, храм святого Патрика был заложен в сентябре 1843 года. Основатель церкви – ирландец – посвятил новую церковь святому Патрику, одному из самых чествуемых святых в Ирландии. За годы своего существования церковь стала важным культурным и религиозным центром ирландской общины Монреаля.

В 1989 году церковь святого Патрика получила статус малой базилики по распоряжению папы Иоанна Павла II, а в 1996 году была признана национальным историческим памятником Канады. Базилика святого Патрика является выдающимся примером неоготической архитектуры в Канаде.

Ее длина составляет 71 метр, ширина – 32 метра, а высота церковного шпиля достигает 69 м от земли. Над главным входом в базилику установлена статуя святого Патрика. Интерьер базилики восхищает своей роскошью и элегантностью.

Французская культура и ирландская культура тесно переплетаются в декоре, где французская геральдическая лилия и ирландский трилистник используются в изобилии. Интерьер продуман до мельчайших деталей – огромные колонны из белого дуба облицованы мрамором, есть прекрасные витражи и фрески с изображением библейских сцен и святых.

На первое место можно поставить невероятно красивый главный алтарь, а люстра, украшенная ангелами, просто впечатляет. Базилика также славится своими колоколами, которые хорошо известны жителям Монреаля.

Всего в храме установлено 10 колоколов, самый старый, который известен как “Шарлотта”, датируется 1774 годом и ранее принадлежал старой церкви Нотр-Дам.

В Монреале есть несколько малоизвестных церквей, которые стоит посетить:

Церковь Святого Иоанна Крестителя (Église Saint-Jean-Baptiste): Эта церковь на Плато-Мон-Руаяль известна своей красивой архитектурой и витражами. Церковь Святого Михаила и Святого Антония (Church of St. Michael and St. Anthony): Эта церковь на Плато-Мон-Руаяль известна своим уникальным сочетанием византийского и римского стилей архитектуры. Церковь Святого Леона (Church of Saint-Léon-de-Westmount): Расположенная в Вестмаунте, эта церковь привлекает внимание своей элегантной архитектурой и спокойной атмосферой. Церковь Святого Андрея и Святого Павла (The Church of St. Andrew and St. Paul): Находится в центре города и известна своими музыкальными программами и хорами.

Эти церкви предлагают уникальные архитектурные и культурные впечатления, и их посещение может стать интересным дополнением к вашему путешествию по Монреалю.

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