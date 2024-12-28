Индийский конфликт в Канаде

[Дипломатический кризис между Канадой и Индией, длительностью более года, достиг нового этапа. Оттава потребовала аннулировать дипломатический иммунитет индийского посла, и в ответ на отказ Нью-Дели, ряд индийских дипломатов был выдворен из страны./box]

Среди множества этноконфессиональных групп в Индии выделяются сикхи — последователи сикхизма, который возник в XVI веке и представляет собой сочетание элементов ислама и индуизма. В мире насчитывается около 25 миллионов сикхов, из которых приблизительно 4 миллиона живут за пределами Индии. Основная их часть проживает в индийском штате Пенджаб на севере страны.

В начале XX века в рамках различных националистических движений в Индии стало развиваться движение за создание независимого сикхского государства Халистан в Пенджабе, известное как халистанское движение.

Конфликт между индийскими властями и сторонниками Халистана усилился в 1970-е годы, а в начале 1980-х сепаратисты начали использовать терроризм. Индийская армия провела ряд операций против сикхов, среди которых наиболее известна операция по штурму Золотого храма в Амритсаре в июне 1984 года. Премьер-министр Индии Индирa Ганди, отдавшая приказ о штурме, была убита в октябре того же года своими охранниками-сикхами.

После достижения независимости Индия установила дружеские отношения с Канадой. Оттава обеспечивала Нью-Дели продовольственной и технической помощью, а также финансировала проекты в области инфраструктуры. Однако в 1976 году канадское правительство обвинило Индию в нарушении двустороннего соглашения по ядерной программе.

Обвинение заключалось в том, что Индия использовала исследовательский ядерный реактор CIRUS, предоставленный Канадой, для разработки своей первой ядерной бомбы, получив в результате оружейный плутоний. По инициативе канады соглашение было разорвано.

Позже, в начале 1980-х годов, когда сикхи-сепаратисты начали массово эмигрировать, Канада приняла многих лидеров халистанского движения и простых сикхов.

Основным защитником халистанцев стал Пьер Трюдо, отец нынешнего премьер-министра Канады, который занимал пост главы правительства с 1978 по 1986 год. Его называют «отцом современной Канады», и он считается одним из наиболее влиятельных политиков Канады XX века.

Канадское правительство долго игнорировало просьбы Нью-Дели о выдаче халистанских сепаратистов. Отношение Канады к сикхам-эмигрантам не претерпело значительных изменений ни после убийства Ганди, ни после теракта 1985 года на рейсе Монреаль — Бомбей, в котором были замешаны халистанские группировки. Из 329 жертв катастрофы 268 являлись канадцами.

С течением времени отношения между двумя странами несколько улучшились, что выразилось в возобновлении сотрудничества в ядерной области. В 2015 году Канада сняла эмбарго на поставку урана и заключила контракт на пять лет на поставку Индии 3000 тонн этого топлива на сумму 280 миллионов долларов.

Однако после того, как в должность вступил сын Пьера Трюдо, премьер-министр Джастин Трюдо, отношения снова начали ухудшаться. В 2020 году он высказывался о протестах фермеров в Индии, заявив о поддержке права на мирные акции и призвав Нью-Дели к диалогу с протестующими. В ответ на это Индия вызвала канадского посла, выразив недовольство вмешательством в свои внутренние дела.

На выборах 2021 года Либеральная партия Трюдо не смогла получить большинство и сформировала коалицию с Новой демократической партией (НДП) во главе с сикхом Джагмитом Сингхом, который занимает прохалистанскую позицию.

В июне 2023 года в городе Сарри, Канада, был убит 45-летний Хардип Сингх Ниджар, который возглавлял одну из местных сикхских общин. В 1990-х годах он незаконно эмигрировал в Канаду, где создал семью и открыл небольшой бизнес, активно участвуя в антииндийской деятельности, направленной на защиту прав сикхов. Ниджар обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать действия индийского правительства против сикхов геноцидом, а также провести референдум о независимости для преимущественно сикхского штата Пенджаб.

Индийские власти называли его главой сепаратистской группы «Тигры Халистана» и обвиняли в планировании терактов в Пенджабе. Они издали несколько ордеров на его арест, однако канадское правительство отказалось экстрадировать Ниджара.

Скандал, связанный с его убийством, разгорелся в сентябре 2023 года, когда Трюдо озвучил наличие у правительства убедительных доказательств, указывающих на причастность индийского правительства к смерти Ниджара. Индия опровергла эти обвинения, указав на недостаток доказательств и обвинив Канаду в укрывательстве лиц, замешанных в сепаратистской деятельности. В ответ на это Нью-Дели приостановил выдачу виз для граждан Канады.

Ситуация несколько успокоилась, но полностью не разрешилась. В мае 2024 года канадская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к убийству Ниджара, вновь без доказательств обвиняя индийские власти. В честь годовщины гибели сикхского сепаратиста в июне канадские депутаты почтили его память минутой молчания.

13 октября 2024 года Министерство иностранных дел Индии сообщило о полученном уведомлении от Канады, в котором посол Индии в этой стране Санджай Кумар Верма и еще пятеро дипломатов обозначены как «лица, представляющие интерес» в рамках расследования убийства Ниджара.

Позже комиссар Королевской канадской конной полиции Майк Дюхем заявил, что его ведомство располагает сведениями о некоем преступлении, связанном с действиями индийских агентов. По его словам, полиция обнаружила улики, указывающие на связь между представителями индийского правительства и убийствами, а также актами насилия.

Комиссар отметил, что, согласно информации полиции, индийское посольство в Канаде якобы создало «опасную обстановку» для южноазиатской диаспоры в стране.

Канадская сторона потребовала от дипломатов дать показания в рамках расследования, но Нью-Дели отказался снять дипломатический иммунитет с обвиняемых. Индия утверждает, что Канада не представила никаких доказательств своих обвинений и охарактеризовала их как часть «умышленной клеветнической кампании».

В ответ Оттава объявила о высылке шести индийских дипломатов в связи с делом Ниджара. Нью-Дели, в свою очередь, также выслал шестерых канадских дипломатов, включая временного поверенного в делах Канады в Индии Стюарта Росса Уилера.

15 октября премьер-министр Канады провел пресс-конференцию, посвященную новому этапу дипломатического конфликта. На ней Джастин Трюдо заявил, что у полиции имеются свидетельства о том, что индийские правительственные агенты занимались, и продолжают заниматься, действиями, представляющими серьезную опасность для общественной безопасности.

При этом политик признал, что в 2023 году, когда он обвинил Индию в причастности к убийству Ниджара, у него были в основном разведывательные данные, а не непреложные доказательства. На требования предоставить факты Оттава предложила Нью-Дели искать их в своих правоохранительных органах.

Несмотря на заявления о наличии доказательств, конкретной информации ни премьер-министр, ни другие чиновники Канады так и не предоставили.

На пресс-конференции Трюдо отметил, что с 2023 года Оттава сотрудничает с союзниками в рамках международного разведывательного альянса «Пять глаз», а также с государствами G7 по поводу расследования убийства Ниджара.

Вашингтон аккуратно поддержал позицию Оттавы, подчеркнув желание увидеть сотрудничество Индии в этом расследовании. Похожую точку зрения озвучил и МИД Великобритании.

На вопрос журналиста о возможности введения Канады санкций против Индии, министр иностранных дел Канады предпочла уклончивый ответ: «Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами в рамках ‘Пяти глаз’, а также будем взаимодействовать с остальными членами ‘Большой семерки’. Все вопросы находятся на обсуждении».

Тем временем, представители сикхской общины в Канаде выступили с требованием закрыть индийские консульства в Ванкувере и Торонто. По словам Гуркирата Сингха, члена общины: «Безопасность сикхов останется под угрозой, пока индийские консульства не закроются».

Лидер НДП Джагмит Сингх, союзник Трюдо в правительственной коалиции, призвал канадское руководство к действиям против Индии, акцентируя внимание на дипломатических санкциях. Он предложил «вновь ввести санкции против Индии и запретить деятельность Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) в Канаде».

RSS, или «Союз добровольных слуг родины», является индийской националистической группой с миллионами членов. Политическим представителем этой организации является правящая в Индии «Бхаратия джаната парти», в рядах которой находится премьер-министр Нарендра Моди. Запрет такой организации мог бы значительно обострить отношения между двумя странами.

Большинство индийских специалистов полагает, что Трюдо использует данный скандал в своих политических интересах. Поскольку его популярность среди избирателей снизилась, ему особенно необходимо заручиться поддержкой от НДП и сикхской общины.

Лидер крайне правой Народной партии Канады Максим Бернье разделяет это мнение. «Трюдо, очевидно, манипулирует этой ситуацией, чтобы отвлечь внимание от других проблем», — подчеркивает он.

На данный момент остается неясным, ограничивается ли проблема только этим аспектом или имеются более глубокие причины действий Трюдо. Ясно одно — Канада спровоцировала значительный дипломатический конфликт, не предоставив убедительных доказательств, поддерживая сепаратистское движение, которое Индия считает серьезной угрозой.

Действия Канады напоминают обвинения Лондона в адрес Москвы о якобы организованном покушении на Скрипалей. В бывшей колонии явно перекочевал политический прием из метрополии с бездоказательными обвинениями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.