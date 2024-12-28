Средние школы Квебека, занявшие первое место в рейтинге

В пятницу был опубликован рейтинг средних школ Квебека, оценивающий их уровень по целому ряду академических показателей.

По данным канадского аналитического центра Fraser Institute, который опубликовал исследование, это один из нескольких инструментов, которые могут использовать родители, чтобы определить, какая школа подходит их детям.

“Мы проводим ряд показателей. Один из них – это средний результат по этим предметам (языки обучения, вторые языки, естественные науки и математика), независимо от того, сдают ученики экзамены успешно или нет, имеет ли школа тенденцию завышать оценки на местном уровне”, – сказал исследователь Яник Лабри.

“Мы также рассматриваем гендерный разрыв, есть ли различия между результатами учащихся женского и мужского пола. И, наконец, мы смотрим, получают ли студенты диплом вовремя”.

Затем исследователи объединяют эти элементы, чтобы оценить каждую школу по шкале от нуля до 10 баллов.

Вот обзор лучших средних школ Квебека, согласно последнему “Табелю успеваемости”.:

Частные школы:

Collège Jean-de-Brébeuf (Montreal): 10.0

Collège Jean-Eudes (Montreal): 10.0

Collège Pasteur (Montreal): 10.0

Collège Charlemagne (Montreal): 10.0

École Saint-Nom-de-Marie (Montreal): 10.0

Collège Beaubois (Montreal): 10.0

Collège Saint-Alexandre (Gatineau): 10.0

Collège Laval (Laval): 10.0

Collège St-Sacrement (Terrebonne): 9.8

Collège Sainte-Anne (Lachine): 9.7

Публичные школы:

Collège Saint-Louis (Montreal): 10.0

École internationale de Montréal (Westmount): 10.0

École d’éducation internationale (Laval): 9.4

École internationale Lucille-Teasdale (Brossard): 9.4

Royal West Academy (Montreal West): 9.2

Académie de Roberval (Montreal): 8.7

Vincent Massey (Montreal): 8.5

École Cardinal-Roy (Quebec City): 8.5

École Robert-Gravel (Montreal): 8.3

École l’Envolée (Granby): 8.3

Возможно, неудивительно, что частные школы оказались на первом месте в рейтинге.

Но означает ли это, что образование, которое они предоставляют, по своей сути лучше?

Необязательно.

Майк Коэн, глава отдела коммуникаций в Монреальском школьном совете по английскому языку (EMSB), говорит, что родители должны относиться к подобным рейтингам школ со всей серьезностью. Частные школы, как и некоторые государственные, часто имеют конкурсные требования при поступлении, что означает, что учащиеся, которые все-таки поступают, с большей вероятностью наберут высокие баллы на экзаменах.

“Да, они верны в том смысле, что Королевская Западная академия и Винсент Мэсси всегда оказываются на вершине. Но для этого есть причина. Я имею в виду, что они отбирают своих учеников, это элитные школы, в них проводятся вступительные экзамены”, – сказал он в интервью в субботу. “Но это несправедливо по отношению ко всем другим школам, у которых есть много смягчающих обстоятельств с точки зрения их численности. Я имею в виду, что они не могут выбирать своих учеников, у них много учеников с особыми потребностями”.

Исследователь Яник Лабри во многом согласен с этим: “Некоторые школы, как правило, отбирают своих учеников на основе их предыдущей успеваемости. И из-за этого они довольно часто оказываются на вершине рейтинга. Но это не значит, что на местном уровне у них нет стимулов поддерживать этот рейтинг”.

Он сказал, что, хотя подобные исследования могут быть полезны родителям, они не должны быть их единственным руководством.

“Это не единственный инструмент, доступный родителям, когда приходит время выбирать школу для своих детей. Они должны посещать школы, задавать вопросы школьным администраторам, администраторам приемной комиссии, другим родителям”.

Он сказал, что один из полезных способов использования рейтингов – это посмотреть, какие школы со временем улучшились.

Например, рейтинг таких школ, как средняя школа Джона Ренни в Пуэнт-Клэр, растет с 6,8 баллов в 2016 году до 7,3 в 2022 году.

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