Канадские учёные провели исследование, посвящённое формированию личности у первенцев и младших детей

Дискуссии о влиянии порядка рождения на личность не прекращаются уже больше ста лет. На сегодняшний день преобладало мнение о том, что доказательства значительных различий отсутствуют.

Однако в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences психологи пересмотрели эту позицию и утверждают, что эффект действительно существует, как сообщает The Guardian 24 декабря.

В одном из крупнейших исследований, касающихся порядка рождения, размера семьи и личностных черт, канадские исследователи собрали данные от более 700 000 участников и обнаружили, что средние дети в целом демонстрируют более высокие результаты по характеристикам, способствующим сотрудничеству, по сравнению с их братьями и сестрами.

Хотя различия невелики, профессора Майкл Эштон и Кибом Ли полагают, что их выводы опровергают мнение о незначительности влияния порядка рождения и количества детей на личностные проявления.

Исследования по этому вопросу ведутся более ста лет. Например, в 1874 году Фрэнсис Гальтон, будучи младшим из девяти детей, проанализировал группу учёных и выяснил, что большинство из них были первенцами, что, по его мнению, указывает на влияние родительского внимания на интеллектуальное развитие.

