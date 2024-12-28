Научные исследования: изменение климата угрожает шмелям

Поддержание определенного тепла критически важно для существования этого вида. Тем не менее, хотя шмели могут контролировать свою температуру, перегрев ульев выше 35 °С может стать фатальным.
Существует множество видов шмелей, которые обитают в разных климатических условиях. Изменение климата негативно сказывается на многих из них. Исследование выявило, что идеальная температура для шмелиных ульев находится в диапазоне 28–32 °С, что может ограничивать их адаптацию к изменяющемуся климату.
При слишком высоких температурах метаболические процессы могут нарушаться, что ведет к быстрой смерти. Анализ научных публикаций за 180 лет показал, что шмели могут выживать при температурах до 36 °С, причем оптимальные условия для их развития составляют 30–32°С. Для обеспечения устойчивости экосистемы необходимо продолжать развивать технологии разведения шмелей, которые способствуют качественному опылению сельскохозяйственных культур.
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