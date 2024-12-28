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Новости Научные исследования: изменение климата угрожает шмелям
culture.ru

Научные исследования: изменение климата угрожает шмелям

Степан Артемьевский Дек 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Научные исследования: изменение климата угрожает шмелям отключены 1 Просмотров

Ученые Гельфского университета (Канада) считают, что растущие температуры могут быть одной из причин уменьшения популяций шмелей по всему миру, так как высокие температуры ухудшают их способность создавать жизнеспособные ульи для развития здоровых личинок.

 

Поддержание определенного тепла критически важно для существования этого вида. Тем не менее, хотя шмели могут контролировать свою температуру, перегрев ульев выше 35 °С может стать фатальным.

Существует множество видов шмелей, которые обитают в разных климатических условиях. Изменение климата негативно сказывается на многих из них. Исследование выявило, что идеальная температура для шмелиных ульев находится в диапазоне 28–32 °С, что может ограничивать их адаптацию к изменяющемуся климату.

При слишком высоких температурах метаболические процессы могут нарушаться, что ведет к быстрой смерти. Анализ научных публикаций за 180 лет показал, что шмели могут выживать при температурах до 36 °С, причем оптимальные условия для их развития составляют 30–32°С. Для обеспечения устойчивости экосистемы необходимо продолжать развивать технологии разведения шмелей, которые способствуют качественному опылению сельскохозяйственных культур.

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