Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина В Канаде отозвали плюшевые игрушки из-за опасности удушья
https://montreal.ctvnews.ca/

В Канаде отозвали плюшевые игрушки из-за опасности удушья

Степан Артемьевский Дек 28, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи В Канаде отозвали плюшевые игрушки из-за опасности удушья отключены 1 Просмотров

Министерство здравоохранения Канады объявило об отзыве серии плюшевых игрушек из-за опасности удушья.

 

Каждый, кто приобрел плюшевую игрушку слона, жирафа, льва, тигра и/или панду из серии Mother and Baby Plush Toys, может вернуть их по месту покупки для получения возмещения.

Товары имеют артикул P272585 и UPC 8140239986.

“Программа отбора проб и оценки, проводимая Министерством здравоохранения Канады, установила, что эти плюшевые игрушки не соответствуют требованиям Канадского закона о безопасности потребительских товаров”, – говорится в предупреждении об отзыве.

“Глазки из твердого пластика могут отсоединиться, что может привести к удушению маленьких детей”.

В Канаде не поступало сообщений о травмах, связанных с использованием игрушек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*