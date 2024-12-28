В Канаде отозвали плюшевые игрушки из-за опасности удушья

Каждый, кто приобрел плюшевую игрушку слона, жирафа, льва, тигра и/или панду из серии Mother and Baby Plush Toys, может вернуть их по месту покупки для получения возмещения.
Товары имеют артикул P272585 и UPC 8140239986.
“Программа отбора проб и оценки, проводимая Министерством здравоохранения Канады, установила, что эти плюшевые игрушки не соответствуют требованиям Канадского закона о безопасности потребительских товаров”, – говорится в предупреждении об отзыве.
“Глазки из твердого пластика могут отсоединиться, что может привести к удушению маленьких детей”.
В Канаде не поступало сообщений о травмах, связанных с использованием игрушек.
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