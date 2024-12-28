Что будет происходить в Монреале в эти выходные? Вот вам путеводитель!

Тем, кто хочет в полной мере насладиться последними выходными в 2024 году, следует знать, что в Монреале есть фестивали, шоу и игры, которые завершат ваш 2024 год.

Цирк дю Солей

Проведите вечер в цирке. С 27 декабря по 5 января красочный мир насекомых оживает на переосмысленном шоу OVO от Cirque du Soleil. Шоу проходит в монреальском Bell Centre.

Дань уважения Queen

Поклонники Queen погрузятся в незабываемое шоу, в котором прозвучат такие хиты, как “Crazy Little Thing Called Love” и “Bohemian Rhapsody”.

27 и 28 декабря всемирно известный исполнитель Джонни Затылны воплотит дух Фредди Меркьюри на сцене клуба DIX30. Осталось всего несколько билетов стоимостью от 46,75 долларов.

Фестиваль SOUS ZÉRO

Если вы ищете еще больше музыки, посетите зимний музыкальный фестиваль Festival SOUS ZÉRO, который позволяет жителям и гостям Монреаля пообщаться и встретиться друг с другом.

Мероприятие проходит с 29 по 31 декабря на площади Жака Картье и является бесплатным! Здесь также можно посмотреть короткометражные фильмы, поиграть в гигантские крестики-нолики и отведать изысканные блюда.

Акция PWHL

Хоккейные болельщики наблюдают за бросками шайб в матче Женской профессиональной хоккейной лиги (PWHL), когда команды “Бостон Флит” и “Монреаль Виктуар” встречаются на площади Белл. Смотрите игру 30 декабря.

Медленный танец в канун Нового года

Чтобы встретить новый год, попробуйте потанцевать! В канун Нового года в Монреале музыка для медленных танцев будет звучать для всех желающих. Берите своих близких и начинайте 2025 год в театре MainLine. Музыка начнется в 9 часов вечера.

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