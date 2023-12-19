Новогодние покупки в интернете: ваши права и как их защитить 🌟

Праздничный сезон – время подарков и покупок, в том числе и онлайн. Но что делать, если интернет-покупка оказалась не той, на которую вы рассчитывали?

Друзья, новогодний сезон уже на пороге, и это значит, что многие из нас отправятся в путешествие по миру онлайн-шопинга в поисках идеальных подарков!

🎁 Но что делать, если ваша покупка в Интернете не оправдывает ожиданий?

Вот несколько советов о том, как защитить свои права:

Закон о защите прав потребителей приходит на помощь, предоставляя вам инструменты для защиты ваших интересов.

🚫 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ

Важно знать, что некоторые типы онлайн-покупок не подпадают под стандартные правила защиты.

Это касается аукционов, сделок с частными лицами, покупки похоронных услуг, а также покупок, совершенных вне Квебека.

В этих случаях могут быть применимы другие правила .

✔️ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ:

📆ОТМЕНА ПОКУПКИ

Вы имеете право аннулировать покупку в течение 7 дней, если:

Информация о продавце или товаре была недостаточной или некорректной.

Условия возврата или обмена не были четко указаны.

Продавец не предоставил возможности исправить ошибку в заказе.

Если продавец не предоставил вам копию договора или она недоступна для печати, это также может быть основанием для аннулирования.

💰ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

После отмены покупки продавец обязан вернуть вам все средства в течение 15 дней.

Если возврат не осуществлен, вы можете воспользоваться защитой, предоставляемой кредитными картами, называемой «возвратный платеж».

📝КАК ОТМЕНИТЬ ПОКУПКУ?

Отправьте продавцу уведомление об аннулировании, желательно зарегистрированной почтой. В случае невозврата средств, подайте запрос на возврат платежа в свое финансовое учреждение.

💡СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

Покупка билетов у реселлеров.

Заключение договоров на фитнес-услуги или курсы онлайн.

В каждом из этих случаев применяются свои правила, поэтому важно знать их отличия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Онлайн-шопинг может быть удобным и приятным, но всегда важно помнить о своих правах как потребителя.

Знание этих прав и умение их применять обеспечит вам безопасные и приятные покупки в этот праздничный сезон! 🌟

Если у вас есть вопросы или нужна юридическая помощь,чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés

ВАЖНО:

Этот пост является общей информацией и не заменяет профессиональной юридической консультации. Для получения конкретной информации свяжитесь с нами по телефону (514) 576-7414 или (514) 842-7414, посетите наш сайт www.guzunlegal.ca.

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