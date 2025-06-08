Монреаль ужесточает правила для краткосрочной аренды жилья

В марте городской совет Монреаля принял новый регламент, который существенно ограничивает возможность сдавать основное жильё в краткосрочную аренду на таких платформах, как Airbnb. Теперь владельцы могут сдавать свою основную недвижимость на срок до 31 дня только в период высокого туристического сезона — с 10 июня по 10 сентября. Кроме того, для такой аренды необходимо получить разрешение от города стоимостью 300 долларов и выполнить все требования по регистрации на уровне провинции.

Борьба с нарушениями и упрощение контроля

Новый регламент направлен на борьбу с нарушениями и упрощение работы инспекторов. Ранее некоторые владельцы уклонялись от штрафов, заявляя, что сдают именно своё основное жильё, а не коммерческую недвижимость. «Раньше приходилось буквально ловить нарушителей, объезжать улицы», — пояснила Деспина Суриас, муниципальный советник, отвечающая за жильё. Теперь бремя доказывания лежит на владельцах объявлений, а не на инспекторах. Запрет краткосрочной аренды основного жилья на девять месяцев в году значительно упрощает контроль и наложение штрафов.

Постоянные Airbnb, управляемые коммерческими компаниями, по-прежнему разрешены в некоторых районах города, но только на определённых улицах и в ограниченных секторах.

Контекст: безопасность и доступность жилья

Новые правила были приняты после трагического пожара в старом квартале Монреаля в марте 2023 года, в результате которого погибли семь человек, шестеро из которых находились в нелегальных Airbnb. После этого провинциальные власти обязали платформы размещать только объявления с действующим номером туристического разрешения и датой окончания его действия. Город также усилил команду инспекторов для более строгого контроля.

Несмотря на все усилия, мэр Монреаля сообщила в январе, что более половины из 4000 жилья на платформах краткосрочной аренды всё ещё не соответствуют правилам.

Критика новых правил

Новые меры вызвали неоднозначную реакцию. Министерство туризма провинции и платформы, такие как Airbnb, считают их «крайними и недальновидными». Алекс Хауэлл, руководитель отдела политики Airbnb в Канаде, призвал город отменить эти изменения, утверждая, что они приведут к росту цен на отели, сделают путешествия более дорогими для квебекцев (около 140 000 из которых останавливались в Airbnb Монреаля в прошлом году) и снизят привлекательность города для туристов во время крупных мероприятий.

Перспективы и вызовы

Новые правила направлены на защиту безопасности жителей и гостей города, а также на улучшение доступности жилья для местного населения. Однако они вызывают опасения по поводу возможного негативного влияния на туристическую отрасль и экономику города. Перед властями стоит сложная задача: найти баланс между безопасностью, доступностью жилья и поддержанием динамичного туристического сектора.

Таким образом, Монреаль ужесточает контроль за краткосрочной арендой, чтобы защитить жителей и гостей, но это вызывает споры о влиянии на туризм и экономику города.

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