ЕС и Канада укрепляют оборонное партнерство на фоне сокращения поддержки США

Европейский Союз и Канада готовятся к подписанию нового оборонного соглашения, которое усилит двусторонние связи и снизит зависимость от Соединённых Штатов. Саммит, на котором планируется подписать документ, назначен на 23 июня. Это решение стало ответом на сокращение обязательств США по защите Европы, объявленное президентом США Дональдом Трампом.

Основные положения соглашения

Соглашение позволит канадским компаниям получить доступ к европейскому оборонному кредитному фонду, объём которого составляет около 171 миллиарда долларов. Это откроет новые возможности для совместных закупок вооружений, технологий и инновационных разработок, а также поспособствует трансформации оборонной промышленности Евросоюза.

В рамках партнёрства Канада сможет участвовать в европейских проектах по перевооружению, что особенно важно на фоне стремления Брюсселя диверсифицировать поставщиков и снизить зависимость от американских технологий и логистики.

Геополитический контекст

Сокращение обязательств США по защите Европы стало ключевым фактором для поиска новых союзников. Европейский Союз также активизирует сотрудничество с другими членами Большой семёрки (G7) и планирует в июле провести саммит с Японией для укрепления договора по безопасности и стабильности цепочек поставок.

Канада, в свою очередь, стремится к более тесному сотрудничеству с Европой в оборонной промышленности, чтобы обеспечить доступ к передовым технологиям и полезным ископаемым, необходимым для современных вооружений и систем возобновляемой энергии. Среди приоритетных направлений — дроны, спутниковая связь, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность и интеграция цепочек поставок.

Значение для международных отношений

Подписание соглашения между ЕС и Канадой станет важным шагом в формировании новой архитектуры безопасности в Северном полушарии. Оно позволит обеим сторонам не только укрепить собственные оборонные потенциалы, но и создать альтернативные цепочки поставок, снижая риски, связанные с геополитической нестабильностью и изменением внешнеполитических приоритетов США.

Таким образом, оборонное партнёрство ЕС и Канады — это ответ на вызовы современности, связанные с изменением баланса сил и поиском новых путей обеспечения безопасности и технологического развития.

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