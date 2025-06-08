ЕС и Канада укрепляют оборонное партнерство на фоне сокращения поддержки США

Основные положения соглашения
Соглашение позволит канадским компаниям получить доступ к европейскому оборонному кредитному фонду, объём которого составляет около 171 миллиарда долларов. Это откроет новые возможности для совместных закупок вооружений, технологий и инновационных разработок, а также поспособствует трансформации оборонной промышленности Евросоюза.
В рамках партнёрства Канада сможет участвовать в европейских проектах по перевооружению, что особенно важно на фоне стремления Брюсселя диверсифицировать поставщиков и снизить зависимость от американских технологий и логистики.
Геополитический контекст
Сокращение обязательств США по защите Европы стало ключевым фактором для поиска новых союзников. Европейский Союз также активизирует сотрудничество с другими членами Большой семёрки (G7) и планирует в июле провести саммит с Японией для укрепления договора по безопасности и стабильности цепочек поставок.
Канада, в свою очередь, стремится к более тесному сотрудничеству с Европой в оборонной промышленности, чтобы обеспечить доступ к передовым технологиям и полезным ископаемым, необходимым для современных вооружений и систем возобновляемой энергии. Среди приоритетных направлений — дроны, спутниковая связь, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность и интеграция цепочек поставок.
Значение для международных отношений
Подписание соглашения между ЕС и Канадой станет важным шагом в формировании новой архитектуры безопасности в Северном полушарии. Оно позволит обеим сторонам не только укрепить собственные оборонные потенциалы, но и создать альтернативные цепочки поставок, снижая риски, связанные с геополитической нестабильностью и изменением внешнеполитических приоритетов США.
Таким образом, оборонное партнёрство ЕС и Канады — это ответ на вызовы современности, связанные с изменением баланса сил и поиском новых путей обеспечения безопасности и технологического развития.
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