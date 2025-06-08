Прогноз погоды в Монреале: солнечная неделя с возможной грозой

Суббота, 7 июня
В первый день недели ожидается ясная и приятная погода. Температура воздуха днём составит около +23 °C, влажность — 42%. Ветер будет слабым, преимущественно северным, что добавит комфорта жителям и гостям города. Осадков не ожидается, видимость — отличная.
Воскресенье, 8 июня
Воскресенье также порадует солнцем, хотя утром возможна лёгкая дымка. Температура воздуха поднимется до +23…+25 °C. Ветер останется слабым, что сделает прогулки по центру города или набережной особенно приятными.
Понедельник, 9 июня
В начале рабочей недели небо будет переменной облачности, но дождь маловероятен. Температура воздуха сохранится на уровне +24…+26 °C, ветер — умеренный. Идеальная погода для посещения парков и культурных мероприятий.
Вторник, 10 июня
Вторник принесёт перемены: к вечеру ожидается усиление ветра и возможная гроза. Температура воздуха останется высокой — до +24…+26 °C. Жителям рекомендуется следить за прогнозами и при необходимости взять зонт.
Среда, 11 июня
В середине недели погода вновь улучшится: небо будет преимущественно солнечным, а температура поднимется до +25…+27 °C. Ветер стихнет, что создаст отличные условия для отдыха на природе.
Четверг, 12 июня
Завершит неделю солнечная погода с лёгкой облачностью. Температура воздуха составит +24…+26 °C, ветер — слабый. Идеальный день для посещения театра или прогулки по городу.
В заключение:
На этой неделе в Монреале ожидается тёплая и в основном солнечная погода, которая порадует и местных жителей, и гостей города. Во вторник возможна гроза, но в остальные дни осадков почти не ожидается. Отличное время для прогулок, культурных мероприятий и отдыха на свежем воздухе12.
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