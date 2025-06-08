Прогноз погоды в Монреале: солнечная неделя с возможной грозой

На этой неделе жителей Монреаля ждёт преимущественно тёплая и солнечная погода, которая создаст отличные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако во вторник возможна гроза, поэтому стоит быть внимательными к изменениям в атмосфере.

Суббота, 7 июня

В первый день недели ожидается ясная и приятная погода. Температура воздуха днём составит около +23 °C, влажность — 42%. Ветер будет слабым, преимущественно северным, что добавит комфорта жителям и гостям города. Осадков не ожидается, видимость — отличная.

Воскресенье, 8 июня

Воскресенье также порадует солнцем, хотя утром возможна лёгкая дымка. Температура воздуха поднимется до +23…+25 °C. Ветер останется слабым, что сделает прогулки по центру города или набережной особенно приятными.

Понедельник, 9 июня

В начале рабочей недели небо будет переменной облачности, но дождь маловероятен. Температура воздуха сохранится на уровне +24…+26 °C, ветер — умеренный. Идеальная погода для посещения парков и культурных мероприятий.

Вторник, 10 июня

Вторник принесёт перемены: к вечеру ожидается усиление ветра и возможная гроза. Температура воздуха останется высокой — до +24…+26 °C. Жителям рекомендуется следить за прогнозами и при необходимости взять зонт.

Среда, 11 июня

В середине недели погода вновь улучшится: небо будет преимущественно солнечным, а температура поднимется до +25…+27 °C. Ветер стихнет, что создаст отличные условия для отдыха на природе.

Четверг, 12 июня

Завершит неделю солнечная погода с лёгкой облачностью. Температура воздуха составит +24…+26 °C, ветер — слабый. Идеальный день для посещения театра или прогулки по городу.

В заключение:

На этой неделе в Монреале ожидается тёплая и в основном солнечная погода, которая порадует и местных жителей, и гостей города. Во вторник возможна гроза, но в остальные дни осадков почти не ожидается. Отличное время для прогулок, культурных мероприятий и отдыха на свежем воздухе12.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.