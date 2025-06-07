Ремонтировать, чтобы купить жильё: вызов для покупателей на рынке недвижимости Монреаля

Из-за стремительного роста цен на недвижимость для многих покупателей в Монреале приобретение жилья становится настоящим испытанием. Более четверти потенциальных покупателей готовы заплатить меньше за дом, чтобы потом инвестировать в его ремонт, согласно данным RénoAssistance. Эта тенденция особенно заметна в Монреале, где жилой фонд стареет, а цены остаются высокими.

Проблемы стареющего жилого фонда

В центре и ближайших районах Монреаля ухудшение состояния жилья — известная проблема. «Меня поражает, насколько высока цена домов в сочетании с затратами на ремонт. Это больно бьёт по потенциальным покупателям», — отмечает Матьё Савар, директор агентства недвижимости Confia. Средний возраст 100 000 частных домов на острове Монреаль составляет 61 год. Покупатели часто сталкиваются с серьёзными проблемами: антисанитария, наличие вредных веществ, необходимость замены крыши или даже серьёзные структурные повреждения, требующие сноса дома.

Средняя цена частных домов в метрополии Монреаля в апреле 2025 года достигла 625 000 долларов, тогда как годом ранее она составляла 575 000 долларов, по данным Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ). Такой рост делает покупку жилья ещё более сложной, особенно для тех, кто впервые выходит на рынок.

Важность осмотра и осторожности

Хотя рынок по-прежнему остаётся выгодным для продавцов, всё меньше сделок совершается без предварительного осмотра дома. Натали Бежен, президент комитета по практике риелторства APCIQ, отмечает, что покупатели стали более осознанными: «Риелтор обязан предупредить о рисках покупки без юридических гарантий и осмотра, но иногда покупатели теряют терпение». Осмотр дома остаётся важным шагом, чтобы определить необходимые работы и договориться о цене.

Ремонт или самостоятельное строительство: сложный выбор

Молодые покупатели чаще предпочитают покупать готовое жильё, а не браться за ремонт или строительство. Однако самостоятельное строительство может сэкономить до 30% стоимости нового дома, но требует времени, навыков и строгого управления. «Если владелец хочет самостоятельно управлять проектом, это вполне возможно для работ с полами, плинтусами и отделкой. Но с электрикой, сантехникой или структурными работами всё гораздо сложнее», — объясняет Александр Перрон-Юдон, эксперт RénoAssistance.

Опрошенные владельцы единодушны: без поддержки, временного жилья во время ремонта и помощи друзей с опытом серьёзные ремонтные работы почти невозможны.

Решения для облегчения покупки

Для облегчения доступа к жилью существуют финансовые субсидии и налоговые льготы на энергоэффективный ремонт. Кроме того, покупка в развивающемся районе может быть выгодной, поскольку стоимость недвижимости со временем может вырасти.

В заключение: покупка дома, требующего ремонта, остаётся способом приобрести жильё для многих жителей Монреаля, но требует осторожности, подготовки и надёжной поддержки. На фоне напряжённого рынка недвижимости обновление старого жилого фонда остаётся важной задачей для города.

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