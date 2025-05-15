Обратите внимание на дома, предлагаемые на продажу!

Condo / Apartment for rent 172, Rue Dufferin, Hampstead $2,600 /month 1900 — 1902, Rue Dubois, Montréal (Le Sud-Ouest), Neighbourhood Côte-Saint-Paul $769,000 2614 — 2616, Rue Montgomery, Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Central $715,000

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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