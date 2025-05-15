Обратите внимание на дома, предлагаемые на продажу!

Condo / Apartment for rent
172, Rue Dufferin, Hampstead
$2,600 /month
2614 — 2616, Rue Montgomery, Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Central
$715,000
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
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