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Экономика Недвижимость Обратите внимание на дома, предлагаемые на продажу!

Обратите внимание на дома, предлагаемые на продажу!

Olga Ouspenski Май 15, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 120 Просмотров

Condo / Apartment for rent

172, Rue Dufferin, Hampstead

$2,600 /month

2614 — 2616, Rue Montgomery, Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Central

$715,000

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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