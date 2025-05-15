Канада на пороге атомного будущего: Ontario Power Generation начинает строить реактор

Впервые в истории Канады и стран «Большой семёрки» дано «зелёный свет» строительству малого модульного ядерного реактора (SMR). Канадская компания Ontario Power Generation Inc. (OPG) получила официальное разрешение на строительство первого из четырёх планируемых реакторов от GE Vernova Inc., знаменуя собой новый этап в развитии атомной энергетики не только в стране, но и в глобальном масштабе.

Решение, одобренное Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC) в прошлом месяце, стало поворотным моментом для всей индустрии. Реактор будет размещён на площадке нового атомного объекта в Дарлингтоне, провинция Онтарио — в 80 километрах к востоку от Торонто.

Проект, стоимостью 6,1 миллиарда канадских долларов за первый блок, считается пилотным в западном мире. Его успех или неудача, по мнению аналитиков, может определить дальнейшую судьбу технологии SMR в глобальной энергетике.

Что такое SMR — и почему это важно

Малые модульные реакторы представляют собой следующую эволюцию ядерных технологий: они компактнее, дешевле и потенциально безопаснее, чем традиционные крупные реакторы. Их ключевая особенность — возможность сборки на заводе и последующего монтажа на площадке, что значительно снижает сроки строительства и стоимость.

«Это один из самых амбициозных шагов на пути к безуглеродной энергетике, который одновременно решает проблему масштабируемости и безопасности», — отмечает профессор энергетики Университета Калгари Джейсон Лоуренс.

Пока такие реакторы успешно функционируют только в России и Китае. Проект в Дарлингтоне станет первым коммерческим SMR, реализованным в стране G7, что делает его стратегически важным не только для Канады, но и для всего Запада.

Рост спроса и вызовы энергетической безопасности

Мировой интерес к атомной энергетике переживает ренессанс. С переходом к безуглеродной экономике, ростом электрификации транспорта и промышленности, а также нестабильностью на рынках газа и нефти — атом становится альтернативой, к которой возвращаются всё больше стран.

«К 2050 году наши потребности в энергии вырастут на 75%. Если мы не предпримем решительных шагов, наше будущее и наша экономика могут столкнуться с серьёзными последствиями», — подчеркнул министр энергетики Онтарио Стив Лечче на пресс-конференции 14 мая.

Онтарио уже получает более 50% своей электроэнергии от атомных станций, и новый проект в Дарлингтоне укрепит лидирующие позиции провинции в области ядерной энергетики.

Риски, неопределённость и осторожный оптимизм

Несмотря на высокие ожидания, критики указывают на множество рисков, связанных с SMR. В первую очередь — отсутствие масштабных реализованных проектов в развитых странах. До сих пор ни одна компания в США, Великобритании или ЕС не довела коммерческий SMR до эксплуатации. Также остаются вопросы по утилизации отходов, нормативной базе и конечной стоимости электроэнергии.

Первый модуль в Дарлингтоне оценён в $6,1 млрд CAD — достаточно высокая цена, учитывая масштаб и заявленные преимущества технологии. Однако представители OPG заявляют, что стоимость последующих реакторов снизится благодаря накопленному опыту, оптимизации производственного цикла и унификации компонентов.

Геополитический и технологический прорыв

Проект получил широкую поддержку как на федеральном, так и на провинциальном уровнях. Он рассматривается не только как решение внутренних энергетических задач, но и как технологический и геополитический ответ Канаде на конкуренцию с Россией и Китаем в сфере атомной энергетики.

«Это наш шанс показать, что страны демократии способны не только обсуждать энергетические вызовы, но и действовать», — заявил один из представителей Минприроды Канады.

Канада также активно сотрудничает с США и Великобританией в рамках инициатив по развитию SMR. По мнению экспертов, Дарлингтон может стать тестовой площадкой для будущего экспорта канадских технологий и создания глобальной сети поставок модульных реакторов.

Перспективы и следующие шаги

Строительство первого модуля начнется в ближайшие месяцы. Согласно графику, запуск реактора ожидается в начале 2031 года. В случае успеха, OPG намерена развернуть оставшиеся три блока к середине 2030-х годов.

Инвестиции в проект рассматриваются как долгосрочная ставка не только на энергонезависимость, но и на создание новых рабочих мест, развитие передовых инженерных решений и выход Канады на международный рынок ядерных технологий.

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