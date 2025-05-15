Канада на пороге атомного будущего: Ontario Power Generation начинает строить реактор

Решение, одобренное Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC) в прошлом месяце, стало поворотным моментом для всей индустрии. Реактор будет размещён на площадке нового атомного объекта в Дарлингтоне, провинция Онтарио — в 80 километрах к востоку от Торонто.
Проект, стоимостью 6,1 миллиарда канадских долларов за первый блок, считается пилотным в западном мире. Его успех или неудача, по мнению аналитиков, может определить дальнейшую судьбу технологии SMR в глобальной энергетике.
Что такое SMR — и почему это важно
Малые модульные реакторы представляют собой следующую эволюцию ядерных технологий: они компактнее, дешевле и потенциально безопаснее, чем традиционные крупные реакторы. Их ключевая особенность — возможность сборки на заводе и последующего монтажа на площадке, что значительно снижает сроки строительства и стоимость.
«Это один из самых амбициозных шагов на пути к безуглеродной энергетике, который одновременно решает проблему масштабируемости и безопасности», — отмечает профессор энергетики Университета Калгари Джейсон Лоуренс.
Пока такие реакторы успешно функционируют только в России и Китае. Проект в Дарлингтоне станет первым коммерческим SMR, реализованным в стране G7, что делает его стратегически важным не только для Канады, но и для всего Запада.
Рост спроса и вызовы энергетической безопасности
Мировой интерес к атомной энергетике переживает ренессанс. С переходом к безуглеродной экономике, ростом электрификации транспорта и промышленности, а также нестабильностью на рынках газа и нефти — атом становится альтернативой, к которой возвращаются всё больше стран.
«К 2050 году наши потребности в энергии вырастут на 75%. Если мы не предпримем решительных шагов, наше будущее и наша экономика могут столкнуться с серьёзными последствиями», — подчеркнул министр энергетики Онтарио Стив Лечче на пресс-конференции 14 мая.
Онтарио уже получает более 50% своей электроэнергии от атомных станций, и новый проект в Дарлингтоне укрепит лидирующие позиции провинции в области ядерной энергетики.
Риски, неопределённость и осторожный оптимизм
Несмотря на высокие ожидания, критики указывают на множество рисков, связанных с SMR. В первую очередь — отсутствие масштабных реализованных проектов в развитых странах. До сих пор ни одна компания в США, Великобритании или ЕС не довела коммерческий SMR до эксплуатации. Также остаются вопросы по утилизации отходов, нормативной базе и конечной стоимости электроэнергии.
Первый модуль в Дарлингтоне оценён в $6,1 млрд CAD — достаточно высокая цена, учитывая масштаб и заявленные преимущества технологии. Однако представители OPG заявляют, что стоимость последующих реакторов снизится благодаря накопленному опыту, оптимизации производственного цикла и унификации компонентов.
Геополитический и технологический прорыв
Проект получил широкую поддержку как на федеральном, так и на провинциальном уровнях. Он рассматривается не только как решение внутренних энергетических задач, но и как технологический и геополитический ответ Канаде на конкуренцию с Россией и Китаем в сфере атомной энергетики.
«Это наш шанс показать, что страны демократии способны не только обсуждать энергетические вызовы, но и действовать», — заявил один из представителей Минприроды Канады.
Канада также активно сотрудничает с США и Великобританией в рамках инициатив по развитию SMR. По мнению экспертов, Дарлингтон может стать тестовой площадкой для будущего экспорта канадских технологий и создания глобальной сети поставок модульных реакторов.
Перспективы и следующие шаги
Строительство первого модуля начнется в ближайшие месяцы. Согласно графику, запуск реактора ожидается в начале 2031 года. В случае успеха, OPG намерена развернуть оставшиеся три блока к середине 2030-х годов.
Инвестиции в проект рассматриваются как долгосрочная ставка не только на энергонезависимость, но и на создание новых рабочих мест, развитие передовых инженерных решений и выход Канады на международный рынок ядерных технологий.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.