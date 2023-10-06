В Валь-д’Ор из-под земли появляются “condovilles”

Несмотря на то, что Абитиби в значительной степени построен на скалистых мысах или в водно-болотных угодьях, уровень инвестиций в жилое строительство является одним из самых высоких в Квебеке. Чтобы этого добиться, предприниматели не ждут, а государственные власти множат уловки.

Несмотря на то, что Абитиби в значительной степени построен на скалистых мысах или в водно-болотных угодьях, уровень инвестиций в жилое строительство является одним из самых высоких в Квебеке. Чтобы этого добиться, предприниматели не ждут, а государственные власти множат уловки.

После почти десятилетнего затишья жилые дома вырастают из-под земли на бездорожье. В Руан-Норанде строительство кондоминиумов “террасы Оссиско” находится на “этапе 7″. В Валь-д’ор на месте, где в прошлом году рос лес, появляется многоквартирный дом на 100 квартир. В тех муниципалитетах, где не хватает места, на открытых улицах возводятся ряды многоквартирных домов.

Однако в этом северном регионе нет ничего легкого. Почва капризная, и затраты на строительство здесь выше, чем в других местах Квебека, с разницей от 20% до 35%, в зависимости от того, кому задают вопрос. Несмотря на эти ограничения на инвестиции, расходы на новое строительство там выросли на 48,7% в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Таким образом, Абитиби занимает второе место среди регионов Квебека с наибольшим ростом сумм, вложенных в жилищное строительство, после северного побережья.

Этот прогресс объясняется, среди прочего, тем, что каждый вносит в него свой вклад.

Университет Квебека в Абитиби (UQAT) также умножает количество приемов. В начале года она попыталась купить мотель в Темискаминге, чтобы разместить там несколько десятков студентов.

Некоторые детали сорвали реализацию проекта, но администрация не позволяет себя обескуражить. Управление жильем никогда не было « основным направлением деятельности » UQAT, но отвернуться от этой проблемы невозможно. « В конечном итоге цель состоит в том, чтобы создать жилой фонд», – говорит ректор Венсан Руссон.

Две резиденции уже были найдены в Руан-Норанде и одна в Валь-д’Ор. « В Руан-Норанде также ведется работа по строительству двух дополнительных резиденций”, – говорит ректор.

По его оценкам, в ближайшие пять-десять лет потребность в студенческом жилье возрастет с 800 до 1000 человек. Университет также хотел бы удвоить количество иностранных студентов в своих стенах, которое на данный момент оценивается примерно в 500 человек.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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