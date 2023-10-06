В Канаде подсчитали, во что обходится вырастить ребенка

Воспитание двоих детей может обойтись канадским родителям со средним доходом в более чем $500 тыс. , следует из опубликованных 4 октября данных Статистического управления Канады.

Воспитание двоих детей может обойтись канадским родителям со средним доходом в более чем $500 тыс. , следует из опубликованных 4 октября данных Статистического управления Канады.

Было подсчитано воспитание детей до 17 лет. Отдельно сделан подсчет для полной семьи и для родителя-одиночки.

В подсчет вошли затраты на жилье, транспорт, еду и одежду и другие необходимые вещи. Исследование опирается на данные обследования расходов домохозяйств в период с 2014 по 2017 год. Отмечается, что с учетом инфляции расходы будут выше.

Согласно калькуляции исследователей, для домохозяйства с низким доходом расходы на ребенка составили $238 190. При этом средний доход для этой группы семей составил $83 013 в год.

Семьи со средним доходом тратили, в среднем, по $293 тыс. на ребенка. Семьи с высоким доходом на воспитание ребенка тратили по $403 910.

Семье с двумя детьми и низким доходом дети обходились в $231 260, если ребенок в семье был только один. Родители-одиночки расходовали на одного ребенка $372 110.

Отмечается, что в Канаде насчитывается почти 5 млн семей хотя бы с одним ребенком в возрасте до 25 лет. Из них в 37% семей один ребенок, в 43% — два и в 20% — три или более.