Трюдо пообещал, что власти Канады изучат дела военных преступников

Изучение архивов, содержащих расследования преступлений, совершенных в годы Второй мировой войны, проведут власти Канады, 4 октября привел слова премьер-министра страны Джастина Трюдо телеканал СBC.

Изучение архивов, содержащих расследования преступлений, совершенных в годы Второй мировой войны, проведут власти Канады, 4 октября привел слова премьер-министра страны Джастина Трюдо телеканал СBC.

Трюдо заявил, что руководство Канады изучит вопрос о военных преступлениях, совершавшихся в ходе Второй мировой воны. Более подробной информации CBC не представил.

Напомним, в 1986–1987 годах в Канаде была сформирована комиссия для расследования преступлений, совершенных в годы Второй мировой войны. Ее возглавил Жюль Дешене. Доклад содержал информацию о деятельности военных преступников, укрывшихся в Канаде. Однако списки преступников и большая часть расследования огласке не предавалась.

За судьбой доклада пристально следят еврейские группы, в частности, «Бнай Брит» и «Друзья Центра Симона Визенталя», которые настаивают на публикации второй части доклада «чтобы канадцы могли узнать больше о позорной истории страны, принявшей неисчислимое количество нацистских коллаборационистов после Второй мировой войны», как пишут журналисты CBC.

Вопрос обострился после приглашения в парламент Канады 98-летнего ветерана «Ваффен-СС» Ярослава Гуньки. Журналисты поинтересовались у Трюдо судьбой доклада.

«Есть высокопоставленные государственные служащие, которые очень внимательно изучают этот вопрос, в том числе копаются в архивах, — ответил Трюдо. — Мы собираемся дать рекомендации».

Как отмечает телерадиоканал, в докладе Дешена был сделан вывод о том, что обвинения в адрес «Ваффен-СС» как участнике фашистского геноцида никогда не были подтверждены. Однако это противоречит выводам Нюрнбергского процесса, на котором разбиралась деятельность таких подразделений.

В парламентских партиях Канады по-разному относятся к возможной публикации доклада. Депутат от Либеральной партии Энтони Хаусфатер заявил, что это деликатный вопрос, правительство не хочет «причинять боль многим восточноевропейским обществам». В Консервативной партии сомневаются в необходимости такой публикации. Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх поддержал публикацию.

«Мы можем поддержать призывы к обеспечению большей прозрачности всего этого», — заявил он.