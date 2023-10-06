Некая дама, жительница Квебека, пытается получить водительские права вот уже 15 лет. Пока безуспешно

Ни много, ни мало, 120 попыток сделала жительница Квебека, пытаясь сдать на водительские права. И пока ей успеха достичь не удалось.

Представители SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) заверяют, что в истории этого учреждения, принимающего экзамены от граждан, которые хотят стать полноправными водителями и гордо предъявлять водительские права по первую требованию дорожной полиции, было не менее шести случаев, когда соискатели сдавали на право по 90 раз или больше!

Но рекорд на сей момент принадлежит даме, которая пытается сдать экзамены вот уже 15 лет. Она приходила на сдачу теста 120 раз и каждый раз экзамен заваливала! Причём речь о теории, не о практическом вождении – до вождения дело ни разу не доходило. Сегодня настойчивой кандидатке более пятидесяти лет, и она не собирается сдаваться.

Директор управления школ вождения Квебека заверяет, что у дамы не всё потеряно – в прошлом году мужчина сорокалетнего воздуха успешно сдал экзамен на девяносто девятый попытке! (До сотни не дотянул). А ещё четверо, как сказано чуть выше, перешагнули порог в 90 попыток.

В принципе, статистика знает всё. Менее 1% соискателей совершают десять попыток или больше. Половина сдаёт с первого раза (чем человек старше, тем процент успеха, как правило, выше, а молодёжь иногда сдаёт и по три-четыре раза). И опять же, речь о теории, а не о вождание. Что касается вождения, известен случай, когда мужчина пятидесятилетного возраста сдал вождение на тридцатый раз весной этого года, а первый раз сел за руль для сдачи экзамена аж в 2013 году.

В Квебеке нет никаких ограничение по медицинским показателям на повторение экзамена в случае провала – плати деньги, выжди четыре недели и садись за руль снова. В Швейцарии же, например, после трёх неудачных попыток за рулём, кандидат должен пройти медкомиссию, во время которой будет подтверждено, что по физическим и душевным показателям человек может продолжать попытки.

В Квебеке же неудачнику, который завалил десяток попыток, вежливо посоветуют взять дополнительные уроки в школе вождения. И всё. Ну, и плати деньги, впрочем, не так и много.

Так что, не переживайте, если вам не удалось сдать экзамен в SAAQ – вы не в одиночестве, главное – не сдаваться!