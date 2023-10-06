В США за два года вдвое выросла доля автомобилей на «механике»

Аналитики агентства JD Power сообщили о том, что продажи легковых авто снова стали расти после достижения минимума в 2021 году.

Аналитики агентства JD Power сообщили о том, что продажи легковых авто снова стали расти после достижения минимума в 2021 году.

Стало известно о том, что продажи автомобилей с механической коробкой передач в 2023 году приходится 1,7% – после того, как эти продажи упали до показателя ниже процента в 2021 году. И хотя данный рост не является значительным, видно, что к таким автомобилям снова проснулся интерес у потребителей.

Согласно информации агентства JD Power, продажи новых машин с механической коробкой передач достигли уже 0,9% в 2021 году, при этом они выросли в 2022 и 2023 годах. Стоит отметить тот факт, что CarMax, сама крупная сеть по продаже подержанных машин в США, также заявила о росте продаж таких автомобилей 2,9% в 2022 году. Удивительно, но популярность машин с “механикой”, по всей вероятности, действительно возвращается.

Стоит отметить тот факт, что наиболее популярной машиной с “механикой” является Honda Civic, а уже за этой моделью следуют Ford Mustang, а также Subaru WRX и Jeep Wrangler. Такая тенденция наблюдается также с такие машинами, как Kia Fortes с “механикой”.

Многие производители автомобилей, такие, как Toyota, совсем недавно добавили версию с механическими коробками передач к таким своим автомобилям, как Supra и Tacoma 2024 модельного года, которые являются одними из наиболее популярных в США.