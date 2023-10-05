8-этажный жилой проект в Квебеке : “Это уже не тот район”

Восьмиэтажный жилой проект, предлагающий 79 единиц жилья и расположенный в самом центре Сент-Фуа, вызывает беспокойство и недовольство многих жителей. Это иллюстрирует проблемы уплотнения, с которыми столкнется город Квебек, если он захочет построить 80 000 единиц жилья к 2040 году, как было объявлено ранее на этой неделе.

Восьмиэтажный жилой проект, предлагающий 79 единиц жилья и расположенный в самом центре Сент-Фуа, вызывает беспокойство и недовольство многих жителей. Это иллюстрирует проблемы уплотнения, с которыми столкнется город Квебек, если он захочет построить 80 000 единиц жилья к 2040 году, как было объявлено ранее на этой неделе.

Если проект будет реализован в его нынешнем виде, это будет уже не тот район, начинает Жан-Франсуа Будро, который живет в этом районе уже 40 лет. Он и около тридцати соседей собрались в воскресенье перед желанным местом на улице Мэнгуи, чтобы высказаться.

Дело в том, что Сен-Дени, проект, реализуемый группой компаний Acero Real Estate, должен быть возведен в районе, где правила ограничивают высоту зданий четырьмя этажами.

Для того, чтобы здание из 79 квартир, расположенное между улицами Майнги и Габриэль-Ле-Прево, появилось на свет, городу Квебек следует изменить свою конкретную программу городского планирования (PPU). Администрация мэра Бруно Маршана размышляет об этом в контексте, в котором она стремится к созданию 5000 единиц жилья в год к 2040 году.

Пространство, желанное застройщиком, находится на пересечении двух различных городских реалий.

На Западе, со стороны церковной дороги, расположены башни и жилые комплексы высотой более десяти этажей. На востоке сектор более жилой с несколькими домами на одну семью и двух – или трехэтажными многоквартирными домами.

Граждане говорят, что они не против строительства жилья, особенно на участке, который был заброшен после закрытия соседнего продуктового магазина, который находился там десять лет назад. Некоторые хотели бы, чтобы застройщик сократил свой проект до 32 квартир на четырех этажах.

Это приведет к пробкам, это приведет к увеличению скорости, сетует гражданка Кэрол Дюссо. Это нас беспокоит. Если поставить восьмиэтажку-там это не назовешь плавным переходом.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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