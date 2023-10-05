Канада сокращает экспорт электроэнергии

Снижение выработки электроэнерги в связи с маловодьем ожидает компания Hydro-Quebec в сезон 2023–2024 годов, 2 октября сообщается на сайте издания Hydroreview.

Снижение выработки электроэнерги в связи с маловодьем ожидает компания Hydro-Quebec в сезон 2023–2024 годов, 2 октября сообщается на сайте издания Hydroreview.

Приток в водохранилища гидростанций провинции Квебек в Канаде в 2023 году оказался ниже, чем среднемноголетний. Весенний паводок был незначительным, а лето засушливое, поэтому ожидается снижение выработки электроэнергии в зимний сезон 2023–2024 года и, соответственно, уменьшение доходов бюджета провинции. Министерство финансов Квебека сообщает о потере 650 миллионов долларов против плана.

Следует отметить, что Hydro-Quebec является крупнейшей в мире гидроэнергетической компанией, 100% акций которой принадлежит правительству провинции. Hydro-Quebec эксплуатирует несколько ГЭС с водохранилищами многолетнего регулирования, что дает возможность гарантировать поставки электроэнергии в самой провинции Квебек. Но экспорт через торги на краткосрочном энергорынке (СПОТ) будет ограничен, в том числе на Северо-Восток США.