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Канада сокращает экспорт электроэнергии

Виктория Христова Окт 5, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Канада сокращает экспорт электроэнергии отключены 19 Просмотров

Снижение выработки электроэнерги в связи с маловодьем ожидает компания Hydro-Quebec в сезон 2023–2024 годов, 2 октября сообщается на сайте издания Hydroreview.

Снижение выработки электроэнерги в связи с маловодьем ожидает компания Hydro-Quebec в сезон 2023–2024 годов, 2 октября сообщается на сайте издания Hydroreview.

Приток в водохранилища гидростанций провинции Квебек в Канаде в 2023 году оказался ниже, чем среднемноголетний. Весенний паводок был незначительным, а лето засушливое, поэтому ожидается снижение выработки электроэнергии в зимний сезон 2023–2024 года и, соответственно, уменьшение доходов бюджета провинции. Министерство финансов Квебека сообщает о потере 650 миллионов долларов против плана.

Следует отметить, что Hydro-Quebec является крупнейшей в мире гидроэнергетической компанией, 100% акций которой принадлежит правительству провинции. Hydro-Quebec эксплуатирует несколько ГЭС с водохранилищами многолетнего регулирования, что дает возможность гарантировать поставки электроэнергии в самой провинции Квебек. Но экспорт через торги на краткосрочном энергорынке (СПОТ) будет ограничен, в том числе на Северо-Восток США.

 

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