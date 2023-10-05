Канада выбрала первого в своей истории чернокожего спикера парламента

Канадский парламент впервые выбрал чернокожего спикера. Им стал Грег Фергюс.

Канадский парламент впервые выбрал чернокожего спикера. Им стал Грег Фергюс.

Палата общин Канады 3 октября избрала своим спикером Грега Фергюса. Фергюс — депутат от либеральной партии. Он первый чернокожий канадец, который стал спикером парламента.

«Сегодня вы первый чернокожий канадец, ставший спикером»,— заявил премьер-министр Джастин Трюдо. «Это должно вдохновлять всех канадцев, особенно молодое поколение, которое хочет участвовать в политике», — добавил он. .

Напомним, экс-спикер Энтони Рота, член правящей Либеральной партии, подал в отставку на прошлой неделе из-за скандала с чествованием эсэсовца Ярослава Гунько (Hunka) на заседании парламента Канады.