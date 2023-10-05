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Новости Канада выбрала первого в своей истории чернокожего спикера парламента
Фото с сайта: https://susanintop.com/

Канада выбрала первого в своей истории чернокожего спикера парламента

Виктория Христова Окт 5, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада выбрала первого в своей истории чернокожего спикера парламента отключены 21 Просмотров

Канадский парламент впервые выбрал чернокожего спикера. Им стал Грег Фергюс.

Канадский парламент впервые выбрал чернокожего спикера. Им стал Грег Фергюс.

Палата общин Канады 3 октября избрала своим спикером Грега Фергюса. Фергюс — депутат от либеральной партии. Он первый чернокожий канадец, который стал спикером парламента.

«Сегодня вы первый чернокожий канадец, ставший спикером»,— заявил премьер-министр Джастин Трюдо. «Это должно вдохновлять всех канадцев, особенно молодое поколение, которое хочет участвовать в политике», — добавил он. .

Напомним, экс-спикер Энтони Рота, член правящей Либеральной партии, подал в отставку на прошлой неделе из-за скандала с чествованием эсэсовца Ярослава Гунько (Hunka) на заседании парламента Канады.

 

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