Канада разрешила нескольким компаниям обходить санкции против России

Канадское правительство выдало более десятка разрешений местным компаниям на разовый обход экономических санкций, которые Канада ввела против России

Канадское правительство выдало более десятка разрешений местным компаниям на разовый обход экономических санкций, которые Канада ввела против России, сообщила канадская газета Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных о международной торговле. МИД Канады подтвердил изданию существование подобных разрешений, но отказался назвать их точное число и сообщить другие подробности, сославшись на коммерческую тайну.

По информации издания, разрешения позволяли обходить санкции в области экспорта материалов и оборудования, связанных, в частности, с производством оружия или разведкой нефтяных и горнодобывающих месторождений. С марта 2022 года, общая сумма разрешенных правительством сделок составила около 2,8 млн канадских долларов (около $2 млн). Разрешения в том числе касались экспорта в Россию алюминиевых деталей на несколько тысяч канадских долларов, а также статических преобразователей и оборудования, использующего рентгеновское, альфа-, бета-, гамма- и другие типы ионизирующего излучения.

Кроме того, разрешения канадского правительства позволили экспортировать в Россию буровые станки и оборудование для зондирования земли, а также запчасти для их обслуживания и ремонта на сумму около 2 млн канадских долларов. Последняя подобная сделка была проведена в феврале 2023 года, утверждает издание.

Разрешения также позволили нескольким канадским компаниям импортировать российскую продукцию, в том числе связанную со строительством и геологоразведкой, а также из категории премиум-класса. Общий объем подобного импорта с марта 2022 года превышает 47 млн канадских долларов.