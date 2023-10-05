Обращение к канадским детям. Плакат, выпущенный весной 1941 года

Текст обращения к канадским детям от имени правительства Канады весной 1941 года.

Призыв к канадским детям от имени правительства Канады, 1941 год. Трогательный и любопытный текст под картинкой:

Дорогие мальчики и девочки. Вы ещё не взрослые. Вы не можете держать штурвал бомбардировщика или вести в бой танк. Вы не можете стоять у станка и делать пушки. Вы не можете вести через океан корабли с грузами для наших бойцов и наших друзей.

Но вы можете помочь нашей стране и нашим друзьям победить в этой тяжёлой войне.

Мальчики – когда вы собираете макулатуру, старые покрышки и старые железяки – вы делаете мужскую работу, потому что без сырья взрослые не смогут делать пушки и строить корабли. Благодаря вашим усилиям по сбору утильсырья на фронт смогут пойти больше взрослых. Когда вы помогаете раскладывать продукты на складах или доставлять их пожилым людям, вы делаете мужскую работу, потому что благодаря вам больше взрослых смогут отправиться работать на заводы. Когда вы помогаете в автомастерских, вы заменяете взрослых. Каждый из вас, дорогие ребята, найдёт место, где каждый из вас может быть полезен.

Девочки – когда вы моете посуду, когда вы моете полы, вы помогаете маме. Ваша домработница теперь может пойти работать на военный завод и помогать фронту. Когда вы накрываете стол для вашего отца, который пришёл уставшим с рабочей смены, вы помогаете фронту – потому что ваш отец лучше отдохнёт, если вы будете за ним ухаживать, и на следующий день сможет лучше работать, приближая нашу победу. Каждая из вас, девочки, может найти место, где вы будете полезны Родине!

Дети! Каждый раз, когда вы помогаете взрослым, вы приближаете победу, вы помогаете всем тем, кто нас защищает. И каждый из вас может тогда сказать: Наши храбрые бойцы не погибают по моей вине, не погибают потому, что я сижу сложа руки.