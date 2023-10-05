Дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Флориду в Соединенных Штатах Америки. “Задымленное небо затмило рассвет по всему восточному побережью штата… сделав воздух вредным для здоровья, ухудшив видимость на территории штата.

Дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Флориду в Соединенных Штатах Америки. “Задымленное небо затмило рассвет по всему восточному побережью штата… сделав воздух вредным для здоровья, ухудшив видимость на территории штата. Виновник: дым от лесных пожаров в Квебеке… который довольно необычным путем попал на юг США”, – отмечают очевидцы.

По данным СМИ, накануне во Флориде показатели качества воздуха колебались от желтого уровня (умеренное загрязнение воздуха) до красного (воздух вреден для здоровья). При подобном уровне качества воздуха специалисты порекомендовали астматикам не выходить на улицу.

В свою очередь, министр общественной безопасности Канады Билл Блэр заявил, что ситуация с пожарами в стране является наихудшей в этом столетии.

В начале сентября сообщалось, что площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров. На тот момент в стране фиксировалось 1 087 лесных пожаров, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем. Из-за ситуации с пожарами жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу.