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Новости В Канаде произошёл масштабный сбой в работе железных дорог
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Поезд CN. Фото с сайта компании.

В Канаде произошёл масштабный сбой в работе железных дорог

Виктория Христова Окт 5, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде произошёл масштабный сбой в работе железных дорог отключены 22 Просмотров

Крупный сбой произошел в функционировании канадской железнодорожной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Metrolinx.

Крупный сбой произошел в функционировании канадской железнодорожной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Metrolinx. Оно занимается организацией деятельности национальной железнодорожной компании Canadian National Railway Company (CN) в Торонто и его окрестностях.

В заявлении агенства также указывается, что специалисты CN уже активно работают над устранением неполадок, но конкретные детали не раскрываются.

CN является оператором железных дорог в Канаде, простирающимися от Атлантического до Тихого океана.

“Произошел сбой в системе всей сети CN, который затронул все железнодорожные коридоры. Поезда стоят на ближайших станциях”, – говорится в заявлении компании в соцсети X (ранее Twitter). В нем отмечается, что специалисты компании CN работают над устранением неполадок. Подробности не уточняются.

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