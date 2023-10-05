Канада предложила поддержку миссии ООН на Гаити

Готовность Канады оказать помощь многонациональной миссии ООН на Гаити после того, как Совбез ООН одобрил ее создание, провозгласила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Готовность Канады оказать помощь многонациональной миссии ООН на Гаити после того, как Совбез ООН одобрил ее создание, провозгласила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Задача создаваемой миссии состоит в том, чтобы противостоять власти вооруженных банд. Развертывание многонациональных сил поручено Кении. Глава Кении Уильям Руто приветствовал решение Совбеза ООН и заявил, что кенийцы не должны подвести граждан Гаити.

Жоли сообщила, что провела переговоры с властями Кении. По словам министра, Канада длительное время следит за ситуацией в Гаити. Глава канадского МИД сказала, что ее страна хочет внести больший вклад в разрешение проблем Гаити. Она не уточнила, подразумевает ли поддержка Канады отправку вооруженного контингента.

Отметим, ранее Канада передала Гаити несколько бронемашин, предназначенных для борьбы с бандами. Считалось, что банды не обладают вооружением, способным пробить броню этих боевых машин. Позже оказалось, что часть машин оказались неисправными. «Неуязвимость» бронемашин также оказалась преувеличенной.