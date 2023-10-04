Проекты, которые находятся на рассмотрении в течение 10 лет

Министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо заявила на прошлой неделе, что в Квебеке строится 12 000 единиц социального жилья.

Министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо заявила на прошлой неделе, что в Квебеке строится 12 000 единиц социального жилья.

Согласно данным жилищной компании Квебека, 4454 единицы находятся « в стадии реализации » на различных стадиях, а 7655 единиц находятся « в стадии разработки », но еще не получили подтверждения государственной помощи.

Некоторые проекты в области социального жилья ожидают финансирования более 10 лет.

Ответ отрицательный, показывает проверка прессы. На самом деле, в настоящее время существует 99 проектов социального жилья, представляющих 4454 единицы, « находящихся в стадии реализации » на различных стадиях, согласно данным жилищной компании Квебека (SHQ).

В 171 жилом проекте также имеется 7655 единиц жилья « в стадии разработки«, » которые еще не получили подтверждения финансового участия SHQ”, говорится в сообщении Государственного агентства.

Однако министр Дюрансо объединила эти две данные, чтобы намекнуть, что 12 000 единиц социального жилья « находятся в стадии строительства » или « финансируются » правительством, как она сказала в другой раз на пресс-конференции в Монреале.в Картьервилле на прошлой неделе.

Отвечая на вопрос по этому поводу, представитель SHQ уточнил по электронной почте, что »министр хотела упомянуть, что в настоящее время существует более 12 000 единиц жилья, проекты которых находятся на разных стадиях реализации”.

Из 7655 « строящихся ” домов, финансирование которых не обеспечено, некоторые проекты находятся в стадии реализации уже восемь или десять лет и все еще ждут государственных средств для строительства.

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