Лего воскрешил проект туннеля между Квебеком и Леви

Франсуа Лего объявил о воскрешении отвергнутого проекта туннеля под рекой Святого Лаврентия

Явно под впечатлением от опросов общественного мнения, которые свидетельствуют, что общество не приняло решение похоронить проект туннеля, Лего объявил о дискуссии.

Франсуа Лего, премьер-министр Квебека, сделал во вторник, 3 октября, заявление о том, что правительство пересмотрело своё решение об отмене строительства туннеля под рекой Святого Лаврентия. Так называемый “Третий путь” должен был соединить город Квебек с южным берегом, в первую очередь, с городом Леви. С одной стороны, этот “третий путь” намного облегчил бы жизнь обитателям обеих берегов, сократив время поездки из одного города в другой. С другой стороны, стоимость проекта была оценена, как слишком высокая. Поэтому правительство Лего и приняло решение отказаться от строительства.

Но общественность решение не приняла, что стало понятным после проведения целого ряда опросов общественного мнения, согласно которым, популярность правительства резко упала в глазах квебекцев, в первую очередь, в столице и в районе Шодьер-Аппалачи, главным городом которого является Леви. Окончательно всё стало понятно после сокрушающего поражения партии CAQ (партии Лего) на частичных выборах в столичном избирательном районе Жан-Талон, где избиратели поставили жирный крест на правительстве, и ни у кого нет сомнений в том, что результаты выборов напрямую зависели от отмены проекта.

Надо отдать должное Лего и кабинету министров. На следующий день после выборов Лего, явно расстроенный результатами голосования, объявил, что проект воскрешается. Премьер признал, что народ свое слово сказал и показал недовольство политикой власти. Впрочем, объявление было составлено грамотно – мол, мы не признаём ошибку, но считаем, что, наверно, надо проконсультироваться с народом – имеет ли смысл строить этот пресловутый туннель или нет. Как будет проведена дискуссия и кто в ней примет участие, пока никак не поясняется. Ясно, что на уровне напрямую заинтересованных в “третьем пути” жителей огромное большинство выскажется “за”. А те, кто живут далеко, и кого волнует баснословная стоимость работ, скорее всего, выступят “против”, а таких, наверно, всё же больше. Как будет приниматься решение, станет ясно позже. Покамест, министр транспорта Квебека поддержал решение о возобновлении обсуждения плана строительства, равно, как и мэры Квебекграда и Леви.

Пока же очевидно, что правительству CAQ придётся серьёзно задуматься о своей деятельности. 21% голосов за кандидата правящей партии и 44% голосов за главную оппозиционную силу – Квебекскую партию – достаточное доказательство сложности ситуации.