Использовать кассы самообслуживания – излюбленный метод магазинных воришек

По данным Канадского совета розничной торговли, наблюдается стабильный рост воровства товаров в магазинах с использованием касс самооблуживания.

В больших и малых магазинах устанавливается всё больше и больше касс самообслуживания. Технология, позволяющая сократить количество кассиров и экономить время покупателей, развивается, и “общаться” с такими кассами становится всё легче. К сожалению, новые технологии перенимают и нечестные людишки. Канадский Совет по розничной торговле (Conseil canadien du commerce de détail) опубликовал данные, согласно которым, рост краж товаров в магазинах за последний год резко вырос, причём нет сомнения в том что воры умело пользуются кассами самообслуживания – они либо делают вид, что товар оплачивается, либо оплачивают один предмет, а в сумку укладывают две-три единицы товара. Более того, воришки организуются – пока один человек отвлекает контролёра, задавая тому вопросы о процессе оплаты или же заявляя о какой-то проблеме, сообщник или даже несколько сообщников быстро “оплачивают” товары на соседних кассах самообслуживания и спокойно удаляются.

Кроме того, регулярно покупатели совершают неправильные действия непреднамеренно – какой-то продукт забывается, иногда покупатель не обращает внимание на то, что оплата не прошла, а иногда люди просто проходят мимо кассы, забывая товар оплатить, причём нет сомнения в том, что делают они это непреднамеренно, просто забылись – можно видеть, как вдруг уже вышедший из магазина покупатель вдруг хлопает себя по лбу и возвращается, поясняя контролёру, что он забыл заплатить за товар, и ясно, что это не была проверка на бдительность – речь о покупателях постоянных и приличных.

Как один из методов решения проблемы Совет рекомендует установить камеры видеонаблюдения в районе таких касс – такие камеры остановят часть потенциальных воров.

Общее количество краж с полок в магазинах установить невозможно – многие магазины вообще не сообщают о случаях краж, списывая убытки. Но только в 2022 году в Квебеке было заведено 1902 дела по обвинению в магазинных кражах (в предыдущем году было заведено 1469 дел). В 2023 году на конец августа было заведено около 2200 дел, то есть, больше на 15%, чем за весь 2022 год.

Канадский совет по розничной торговле и Служба безопасности Квебека (Sûreté du Québec) в ближайшее время собираются предпринять действия, направленные на разработку мер по предотвращению краж с магазинных полок.