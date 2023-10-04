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Новости Индия высылает из страны около 40 канадских дипломатов

Индия высылает из страны около 40 канадских дипломатов

Виктория Христова Окт 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индия высылает из страны около 40 канадских дипломатов отключены 56 Просмотров

Канада должна отозвать около 40 дипломатов до 10 октября по требованию Индии.

Канада должна отозвать около 40 дипломатов до 10 октября по требованию Индии.

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — сообщает издание. Индия намерена лишить дипломатического иммунитета канадских дипломатов, если они задержаться в стране после 10 октября 2023 года.

В Индии работают около 60 дипломатов из Канады из них 41 должен покинуть страну.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал подозрения о причастности властей Индии к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Канады Хардипа Синга Нижара. Его застрелили неизвестные на автостоянке возле храма. После чего из Канады был выслан высокопоставленный индийский дипломат, которого власти Канады сочли сотрудником внешней разведки Индии.

Власти Индии рекомендовали своим гражданам, находящимся на территории Канады, быть максимально осторожными «в связи с растущей антииндийской активностью».

 

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