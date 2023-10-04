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Общество Дети, семья В Онтарио подросткам предъявлены обвинения в сожжении флага
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Один из флагов LGBT.

В Онтарио подросткам предъявлены обвинения в сожжении флага

Megan Jorgensen Окт 4, 2023 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Происшествия Оставить комментарий 76 Просмотров

Школьники из Онтарио сожгли радужный флаг движения ЛГБТ. Теперь им грозят серьёзные последствия

Четверо мальчишек сорвали радужный флаг и подожгли его. Их преследуют по закону, и им грозит заключение и штраф.

Четверо школьников из города Китченер в провинции Онтарио арестованы по обвинению в уничтожении флага. Речь не о канадском флаге, не о флаге провинции или флаге любой другой страны, а о радужном семицветном знамени движения ЛГБТ (сторонников однополой любви и трансгендеров).

21 сентября подростки возраста от 15 до 17 лет сорвали многоцветное знамя, вывешенное на фасаде здания своей школы политически толерантой администрацией, после чего бросили флаг на землю, потоптались по нему, а затем подожгли. Во время этого ужасающего поступка, при вести о котором у всех нас волосы встают дыбом от ужаса, никто не пострадал, никаких насильственных действий произведено не было. Просто мальчишки сняли многоцветный флаг одного из движений, а не официальный государственный или даже городской флаг, и покуражились над ним. Всё это происходило на улице перед школой. В ходе перфоманса один из участников заснял всё происходившее на видео.

К сожалению, юноши не знали, к каким последствиям приведёт их “ужасный поступок” (или же “ужасное преступление”?) Полиция довольно быстро нашла виновников, после чего те были задержаны. Всем четверым были предъявлены суровые обвинения, в том числе, в преступлении на почве ненависти к другой группе, в публичном призыве к насилию по отношению к другой группе, в уничтожении чужого имущества, в издевательстве над флагом, в воровстве чужого имущества. Им грозит тюремное заключение, хотя на небольшой срок, но, возможно, обойдётся и домашним арестом на срок в несколько недель, так как они не рецидивисты, и штраф в 5 тысяч долларов.

Директор школы, в которой учатся подростки и в которой имело место происшествие, заверил общественность, что школа относится серьёзно к тому, что случилось, а со всеми учениками проводится воспитательная работа. Администрация и школьный совет заверили тех подростков, которые относят себя не к тому полу, к которому они случайно относятся по рождению, что никому не будет позволено их унижать. Всем подросткам, который почувствовали себя униженными и оскорблёнными, которые были испуганы сожжением их любимого флага и которым тем самым была нанесена тяжелейщая духовная травма, будет оказана психологическая помощь. По поводу изломанной судьбы четырёх “жутких преступников” школьный совет и администрация высказаться отказались, сославшись на то, что расследование продолжается, пока говорить о чём либо рано. Кто обратился в полицию с потребовал ареста “преступников”, не сообщается, кто бы это мог быть, мы понятия не имеем.

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