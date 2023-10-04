Школьники из Онтарио сожгли радужный флаг движения ЛГБТ. Теперь им грозят серьёзные последствия

Четверо мальчишек сорвали радужный флаг и подожгли его. Их преследуют по закону, и им грозит заключение и штраф.

Четверо школьников из города Китченер в провинции Онтарио арестованы по обвинению в уничтожении флага. Речь не о канадском флаге, не о флаге провинции или флаге любой другой страны, а о радужном семицветном знамени движения ЛГБТ (сторонников однополой любви и трансгендеров).

21 сентября подростки возраста от 15 до 17 лет сорвали многоцветное знамя, вывешенное на фасаде здания своей школы политически толерантой администрацией, после чего бросили флаг на землю, потоптались по нему, а затем подожгли. Во время этого ужасающего поступка, при вести о котором у всех нас волосы встают дыбом от ужаса, никто не пострадал, никаких насильственных действий произведено не было. Просто мальчишки сняли многоцветный флаг одного из движений, а не официальный государственный или даже городской флаг, и покуражились над ним. Всё это происходило на улице перед школой. В ходе перфоманса один из участников заснял всё происходившее на видео.

К сожалению, юноши не знали, к каким последствиям приведёт их “ужасный поступок” (или же “ужасное преступление”?) Полиция довольно быстро нашла виновников, после чего те были задержаны. Всем четверым были предъявлены суровые обвинения, в том числе, в преступлении на почве ненависти к другой группе, в публичном призыве к насилию по отношению к другой группе, в уничтожении чужого имущества, в издевательстве над флагом, в воровстве чужого имущества. Им грозит тюремное заключение, хотя на небольшой срок, но, возможно, обойдётся и домашним арестом на срок в несколько недель, так как они не рецидивисты, и штраф в 5 тысяч долларов.

Директор школы, в которой учатся подростки и в которой имело место происшествие, заверил общественность, что школа относится серьёзно к тому, что случилось, а со всеми учениками проводится воспитательная работа. Администрация и школьный совет заверили тех подростков, которые относят себя не к тому полу, к которому они случайно относятся по рождению, что никому не будет позволено их унижать. Всем подросткам, который почувствовали себя униженными и оскорблёнными, которые были испуганы сожжением их любимого флага и которым тем самым была нанесена тяжелейщая духовная травма, будет оказана психологическая помощь. По поводу изломанной судьбы четырёх “жутких преступников” школьный совет и администрация высказаться отказались, сославшись на то, что расследование продолжается, пока говорить о чём либо рано. Кто обратился в полицию с потребовал ареста “преступников”, не сообщается, кто бы это мог быть, мы понятия не имеем.