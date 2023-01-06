Недвижимость – только канадцам

Изменение вступило в силу 1 января, когда мы пожелали друг другу счастливого Нового года, чокнувшись бокалами.

Изменение вступило в силу 1 января, когда мы пожелали друг другу счастливого Нового года, чокнувшись бокалами.

Отныне иностранные покупатели больше не смогут приобретать вид на жительство в Канаде сроком на два года.

“Дома должны служить жильем для канадцев, а не средством инвестирования для иностранцев”, – сказала Кристия Фриланд.

Трудно спорить с федеральным министром финансов по этому поводу. Но не слишком полагайтесь на новый закон, чтобы внезапно сделать дом вашей мечты доступным, который в настоящее время выставлен на продажу по сумасшедшей цене на Centris.

Потому что, по мнению специалистов, эта мера окажет очень незначительное влияние на цену недвижимости, особенно в Квебеке.

По состоянию на январь 2022 года в Квебеке всего 0,9% сделок с недвижимостью было совершено покупателем, указавшим адрес, расположенный за пределами Канады. На острове Монреаль этот показатель составил 2,8%, согласно данным, содержащимся в последнем провинциальном бюджете.

Эти цифры ошибочны и не охватывают всего, поскольку некоторые иностранные покупатели используют местный адрес. Но мы видим, что это явление ограничено.

Речь, конечно, идет о средних показателях. В очень специфических сегментах рынка, таких как кондоминиумы, расположенные в центре Монреаля или на Иль-де-Сьер, доля иностранных покупателей выше. В этих случаях возможно, что новый закон в определенной степени поможет сбалансировать спрос и предложение. Исследования показали, что в Торонто и Ванкувере налоги на иностранные инвестиции и налоги на незанятое жилье были полезными.

Давайте, однако, поймем, что некоторые транзакции, совершаемые так называемыми « иностранцами», по-прежнему будут разрешены. Временные жители, беженцы, супруги канадцев, которые остаются за границей, по – прежнему смогут покупать недвижимость внутри страны-и это нормально. В конечном счете, количество транзакций, которые мы предотвратим, может быть довольно небольшим.

Идея не в том, чтобы осуждать закон. Можно даже задаться вопросом, почему федеральные власти медлили с его принятием, ожидая, пока цены на недвижимость снизятся из-за повышения процентных ставок, чтобы отреагировать.

Но вы должны понимать, что иностранцы-легкая мишень. По правде говоря, они не имеют ничего общего с тем фактом, что с 1980-х годов дома в Канаде никогда не были более недоступными. Основные причины кроются в другом.

На этом фронте федералы говорят правильные вещи. В последнем бюджете был объявлен новый фонд в размере 4 миллиардов долларов для ускорения строительства жилья. Мы говорим об упрощении процессов утверждения муниципалитетами. Способствовать уплотнению. От « борьбы с синдромом “шагай у меня во дворе”. Развиваться вокруг сетей общественного транспорта.

Правильные слова есть, но задача будет заключаться в том, чтобы превратить их в результаты – слабость правительства Трюдо. В прошлом федеральные средства на жилищное строительство использовались для строительства элитных квартир, что мало помогает решить проблему доступности.

Еще одна проблема : Фонд стремится ускорить строительство 100 000 единиц жилья к 2024-2025 годам, в то время как, по оценкам канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL), к 2030 году их потребуется 3,5 миллиона. Мы далеки от того, чтобы считать.

Только если мы пустим в ход молотки и действительно стимулируем массовое жилищное строительство, мы позволим канадцам найти доступное жилье. Борьбы с пугалами, которые не имеют ничего общего с высокими ценами, будет в значительной степени недостаточно.

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Ольга Успенская

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