США и Великобритания начали борьбу за пост замглавы миссии ООН в Ливии

Спор за пост заместителя главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) разгорелся между США и Великобританией

Спор за пост заместителя главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) разгорелся между США и Великобританией, 5 января сообщает ливийский канал The Libya Observer.

По информации The Libya Observer, Вашингтон поддерживает своего кандидата Кеннета Глака, но Лондон хочет, чтобы эта должность досталась английскому дипломату Джоанн Адамсон, которая в настоящее время служит в Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали.

С 2014 по 2016 год Адамс была послом своей страны в Мали и Нигере, а затем была назначена заместителем главы делегации Европейского союза в Организации Объединенных Наций.

В свою очередь Кеннет Глюк из США был заместителем главы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике с 2017 по 2019 год. Работал в миссии ООН по поддержке в Йемене и в организации «Врачи без границ» в Сомали и Судане.

Напомним, в январе 2023 года Райсидун Зенинга, занимающий должность заместителя главы миссии ООН по поддержке в Ливии, должен покинуть свой пост.

Также напомним, что должность заместителя главы МООНПЛ в последние годы стала для Вашингтона стратегической позицией, позволяющей ему внимательно следить за состоянием дел в Ливии.

Ранее должность заместителя главы Миссии ООН по поддержке в Ливии занимала дипломат США Стефани Уильямс, которая после ухода в отставку главы миссии Яна Кубиша по состоянию здоровья временно заняла его место. А затем была назначена специальным советником Генерального секретаря ООН в Ливии.