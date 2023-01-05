Вы нашли в Интернете интересующий вас товар, оплатили, а дальше возникли проблемы. И как быть?

Что делать, если купленный по Интернету товар не пришёл вовремя, вообще пропал, повреждён или же получен не тот товар, который был заказан?[/box]

Несколько полезных советов для тех жителей Квебека, которые попали в неприятную ситуацию: долгожданная посылка всё не приходит и не приходит:

Если вы не получили оплаченную посылку в течение 30 дней, то вы имеете право на полную компенсацию расходов. Это право установлено Законом о защите потребителей Квебека (Loi sur la protection du consommateur). Но это правило действует лишь в том случае, если в контракте о попкупке не установлен срок доставки. Дело в том, что иногда продавец должен продукт произвести. В этом случае он обязан предупредить до совершения операции об увеличении срока доставки. И тогда срок в 30 дней начинается не с момента совершения сделки, а с момента указанного в контракте истечения срока.

Управление защиты потребителя (Office de la protection du consommateur) рекомендует покупателю уведомить продавца письмом о расторжнеии контракта в связи с недоставкой посылки, таким образом покупатель имеет на руках доказательство того, что он растрогнул контракт в связи с нарушением обязательств со стороны продавца и честно уведомил того об этом.

После получения такого уведомления продавец обязан возместить расходы покупателя в течение 15 суток с момента получения письма. Рекомендуется упомянуть об этом факте в уведомлении, со ссылкой на Закон о защите прав потребителя Квебека. Если в течение 15 суток возмещение расходов не получено, покупатель обращается в компанию, выдавшую кредитную карточку. Та обязана вернуть уплаченные деньги в течение 60 суток с момента обращения покупателя с требованием возврата денег.

Заметим, что страховая компания возместит убытки продавца.

Ваша посылка украдена после доставки к двери вашей квартиры или вашего дома. Помните, что продавец обязан доставить товар в руки покупателя, если иное не обговорено в контракте. Если посылка оставлена у двери, на что у службы доставки есть доказательство (фотография или видео момента оставления её у двери), но она пропала, вы имеете право потребовать у продавца возмещение расходов или же повторную доставку (выбор за вами). Если продавец отказывается, то покупатель опять же обращается в кредитную компанию с требованием возмещения понесённых убытков. Во избежание таких случаев, покупателю рекомендуется всегда совершать покупку с условием вручения посылки под подпись получателя.

после доставки к двери вашей квартиры или вашего дома. Помните, что продавец обязан доставить товар в руки покупателя, если иное не обговорено в контракте. Если посылка оставлена у двери, на что у службы доставки есть доказательство (фотография или видео момента оставления её у двери), но она пропала, вы имеете право потребовать у продавца возмещение расходов или же повторную доставку (выбор за вами). Если продавец отказывается, то покупатель опять же обращается в кредитную компанию с требованием возмещения понесённых убытков. Во избежание таких случаев, покупателю рекомендуется всегда совершать покупку с условием вручения посылки под подпись получателя. Посылка повреждена . Покупатель, как и в предыдущих случаях, обращается к продавцу с просьбой о повторной доставке или же возмещении убытков. Хотя вины продавца в этом случае может и не быть, он потери не понесёт, так как убытки оплатит страховщик. Управление защиты прав потребителя Квебека рекомендует чётко выяснить, с кем покупатель ведёт переговоры в случае повреждения посылки, и в любом случае получить письменные гарантии на возмещения убытка, с указанием в этом уведомлении должности и фамилии представителя продавца.

. Покупатель, как и в предыдущих случаях, обращается к продавцу с просьбой о повторной доставке или же возмещении убытков. Хотя вины продавца в этом случае может и не быть, он потери не понесёт, так как убытки оплатит страховщик. Управление защиты прав потребителя Квебека рекомендует чётко выяснить, с кем покупатель ведёт переговоры в случае повреждения посылки, и в любом случае получить письменные гарантии на возмещения убытка, с указанием в этом уведомлении должности и фамилии представителя продавца. Товар не соответствует описанию товара, данному продавцом перед совершением сделки и в момент её совершения. Покупатель в этом случае уведомляет продавца и требует возмещения или замены товара. Как правило, продавец попросит вернуть ошибочно отправленный товар, но в таком случае именно продавец оплачивает все расходы по возврату. Как правило, надёжные компании заранее оплачивают возможные расходы для таких предусмотренных случаев.