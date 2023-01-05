Обнаружено ядро нашей Галактики. Его возраст 12,5 миллиардов лет

Открытие, которое получило подтверждение: Астрофизики нашли «сердце»(ядро) Млечного Пути — самые старые звезды нашей галактики.

Популяция из миллиона звезд вблизи центра Млечного Пути представляет собой основу, из которой выросла наша галактика. Древнее сердце — ядро — это круглая протогалактика, охватывающая почти 18 тыс. световых лет и обладающая массой в 100 млн раз больше массы Солнца.

Солнечная система расположена в одном из рукавов Млечного Пути. В нашей галактике, которой 13 млрд лет, почти 200 млрд звезд. Чтобы лучше представить эту огромную цифру — на кубический метр пляжа приходится в среднем 100 млрд песчинок.

В новом исследовании, опубликованном в ArxiV, утверждается, что обнаружено ядро возрастом 12,5 млрд лет. Открытие на самом деле не совсем открытие, так как сердце галактики в прошлом уже упоминалось в исследованиях. Однако впервые эта область Млечного Пути описана с такой точностью.

Для исследования ученые из Университета Макса Планка в Германии использовали данные, собранные космической обсерваторией ESA Gaia. Среди около двух миллионов звезд в обширной области созвездия Стрельца были найдены те, в которых соотношение металлов и водорода не превышает 3% от солнечного.

Был использован хорошо известный сейчас процесс, называемый металлизацией. Другими словами, исследователи учитывали количество частиц тяжелее гелия, присутствующих в атмосфере звезды. Если содержание металлов низкое, но растет, звезда очень молода и все еще формируется. Если наоборот, показатель очень высок, звезда находится на пике своего существования. Вскоре она взорвется и превратится в сверхновую. Это внутреннее разрушение звезды приведет к выбросу металлов в космос. Самые старые звезды в галактике имеют очень низкую и постоянно уменьшающуюся скорость металлизации. Обнаруженное учеными «бедное старое сердце» соответствует области нашей галактики, где звезды имеют чрезвычайно низкий уровень металлизации. И слово «бедное» в этом популярном словосочетании не случайность. Это означает «бедное металлами» сердце.

Было исследовано, как эти звезды движутся в пространстве, и выбраны только те, которые не улетают в ореол бедных металлами звезд, составляющих диск Млечного Пути. Исследователи пришли к выводу, что 18 тыс. древних звезд составляют ядро, вокруг которого сформировалась галактика.

Исходное ядро содержит самые старые звезды Млечного Пути, возраст которых, по оценке исследователей, превышает 12,5 млрд лет. То есть протогалактика образовалась до того, как возник первый диск Млечного Пути, так называемый, толстый диск. Тогда и произошло сгущение нескольких больших облаков, состоящих из звезд и газа.

Протогалактика компактна. С момента образования ее мало что беспокоило. Меньшие галактики врезаясь в Млечный Путь, только увеличивали его массу. Но ученые считают, что более поздние слияния не достигали ядра, сохранив его в первозданной форме.